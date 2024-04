La Infanta Cristina y la Infanta Elena derrochan su estilo clásico (y muy diferente) en la boda de Almeida

La Familia Real tiene un evento muy especial el día de hoy, 6 de abril de 2024, y es que, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida contrae matrimonio con la joven noble Teresa Urquijo. Con una celebración que reúne a más de 500 invitados y testigos de este enlace matrimonial, son muchas las caras conocidas que hemos visto entrar en la iglesia de San Francisco de Borja, ubicada en pleno corazón de Madrid en la Calle Serrano. Son muchos los detalles que hemos ido viendo en los últimos días, los preparativos y las declaraciones previas de ambos, quienes se muestran muy nerviosos, enamorados y felices ante uno de los días más importantes y bonitos de sus vidas. Si bien ya sabíamos con antelación cómo sería el vestido de novia de Teresa Urquijo, una pieza casi joya heredada de su abuela y madre, la cual ha sido modificada en el atelier Navascués, cuando hemos visto la entrada en la iglesia de Teresa Urquijo, todos hemos quedado rendidos ante el espectacular vestido de cuello de barco, mangas francesas y gran falda con cola, han sido muchas las invitadas que han acertado con sus looks de invitada.

Desde Isabel Díaz Ayuso a Victoria Federica. Entre otras caras conocidas, la familia del Rey, como era de esperar, ha sido invitada al enlace matrimonial de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, quienes irradian felicidad y simpatía en este sábado 6 de abril de 2024. En cuanto a los looks que lucen la Familia Real, si algo debemos destacar, es, sin lugar a dudas, la elegancia y el saber estar de cada uno de ellos. La Infanta Cristina escogía un conjunto de pantalón y blusa en marrón chocolate, que ha completado con unos stilettos. La Infanta Elena no podía ser menos y ha lucido un conjunto de falda y chaqueta en tejido tweed azul y blanco, al que le añadía unos stilettos azul marino de tacón alto. También acudía la hija de la Infanta Elena, Victoria Federica, con un look muy juvenil, discreto y elegante compuesto por vestido de corte midi en mostaza y azul marino, al que le incluía unos tacones en terciopelo burdeos.

Infanta Cristina con conjunto marrón chocolate

Infanta Cristina GTRES

Infanta Cristina

Infanta Cristina GTRES

Sin más que añadir y, como era de esperar, la Familia Real ha estado muy acertada con cada uno de los looks que han llevado al enlace matrimonial de Almeida y Teresa Urquijo, quienes han sido testigos de uno de los días cruciales en sus vidas.