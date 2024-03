La Infanta Elena no se olvida de la sofisticación (ni de la comodidad) con esta americana para una cena en Sanxenxo con el Rey Juan Carlos

La Infanta Elena se ha ido de cena en Sanxenxo con su padre, el Rey Juan Carlos. Si ayer vimos a la royal con un look de viaje (muy cómodo y elegante) en su llegada a la localidad de Pontevedra, esta noche ha seguido apostando por las prendas básicas de fondo de armario. Como es de costumbre, la Infanta Elena ha acompañado a don Juan Carlos en una de sus visitas a España y esta vez para disfrutar de un fin de semana de regatas de 6M. Y es que podemos decir que ya estamos hablando de una cita tradicional de padre e hija en la que comparten la afición y pasión de esta competencia deportiva. Aunque durante los próximos días veremos a la Infanta Elena con su plumífero de confianza y sus zapatillas deportivas más fashionistas, ahora ha sorprendido con un estilismo casual (pero, sin perder la sofisticación) para disfrutar de una noche gallega con una oferta gastronómica deliciosa.

Cuando hablamos de que debemos apostar por prendas clásicas, atemporales y de calidad, nos estamos refiriendo a la americana de pata de gallo que ha lucido esta noche en Sanxenxo la Infanta Elena. Esta pieza de abrigo es un must have que nunca pasa de moda y que siempre nos va a acompañar en todas las temporadas, porque es versátil y fácil de combinar con todos los looks posibles. Tanto de día con pantalones de vestir para ir a trabajar como de noche con un vestido y botas en tendencia. Es por ello que la Infanta Elena sabe a la perfección que ha acertado con su outfit: americana de pata de gallo combinada con vaqueros rectos, fular en crema y botines (y sin olvidarse de su plumífero favorito). Estamos seguras de que la hija mayor del Rey Juan Carlos comparte armario con Victoria Federica, puesto que ambas siempre apuestan por prendas de vestir básicas, casuales y que siempre están a la moda. Porque si podemos decir que Victoria Federica nunca va a dejar atrás las zapatillas deportivas o sus sudaderas cómodas, la Infanta Elena tampoco va a deshacerse de la elegancia que le brindan las americanas.

La infanta Elena en Sanxenxo. Gtres

La Infanta Elena siempre confía en su armario elegante y versátil para sus looks de todos los días. Este fin de semana veremos tanto al Rey Juan Carlos como a su hija mayor disfrutar de la competición deportiva de las regatas en Sanxenxo.