La Reina Sofía, fiel a su estilo muy elegante, asiste a la boda de Almeida con un conjunto de chaqueta en color celeste

La Reina Sofía no ha querido perderse la boda más esperada del momento. Hoy, día 6 de abril de 2024 han dado el 'sí quiero'José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en la iglesia de San Francisco de Borja en pleno corazón del Barrio de Salamanca de Madrid. Con más de 500 invitados, son muchas las personalidades que han sido testigos de la ceremonia, muchas caras conocidas entre las que destacan la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con vestido de Vicky Martín Berrocal en color buganvilla al que le ha añadido unos stilettos negros y tocado de red, Sofía Palazuelo muy elegante con vestido verde lima con detalle en la cintura, hasta Victoria Federica, con un look muy juvenil compuesto por vestido midi ajustado a la cintura estampado mostaza y azul marino con tacones burdeos en tejido de terciopelo. Pero Victoria Federica no ha acudido a la ceremonia religiosa de Almeida y Teresa Urquijo sola, sino que lo hacía junto a su hermano, su abuelo, el Rey Juan Carlos I, su madre, la Infanta Elena y la Infanta Cristina. Tras la ceremonia, todos los invitados se han dirigido al lugar donde seguirá la celebración. Hasta allí ha llegado la Reina Sofía, con un look muy acertado para la ocasión.

Las hijas de la Reina Sofía, la Infanta Elena y la Infanta Cristina escogían looks compuestos por dos piezas. Por un lado, la Infanta Elena con un conjunto de falda midi y chaqueta ajustada en tejido de tweed azul y blanco, muy elegante y sofisticada al que le añadía un collar de perlas y, por otro lado, la Infanta Cristina con un conjunto de pantalón de campana y blusa en marrón chocolate. Esta última mucho más juvenil, son dos estilos completamente diferentes pero muy acertados dada la ocasión. La Reina Sofía ha seguido la línea de sus hijas y ha escogido un conjunto en el que hemos podido ver su color azul celeste, uno que le favorece a la perfección. La chaqueta, de estampado floral (que sigue la misma tonalidad) casa con los accesorios que ha escogido, un collar y pendientes muy elegantes y discretos. Sin lugar a dudas, la Reina Sofía deslumbra en la boda de Almeida y Teresa Urquijo.

Reina Soía en la boda de Almeida GTRES

La Reina emérita decide acudir a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y lo hace con un look celeste muy elegante y sofisticado cuyo protagonismo reside en la chaqueta que, además de ser de esa tonalidad, es de estampado floral.