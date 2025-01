Las ‘insiders’ de moda dicen que necesitas una balaclava en tu armario este invierno

Si no sabes muy bien lo que son las balaclavas, estás en el lugar correcto y en el caso de que como buena fashionista lo sepas, también. Las balaclavas o también conocidas como pasamontañas, han conquistado a las que más saben de moda desde hace unas temporadas y se han convertido en el accesorio estrella para protegerte del frío invernal. Si, como yo, no eres muy amiga de las bufandas, este híbrido entre gorro de lana y bufanda se convertirá en tu mejor aliado: cubre la cabeza y el cuello en una sola pieza, con el extra de estilo que tanto buscamos. Lo que comenzó como un accesorio funcional para combatir las bajas temperaturas ha evolucionado hasta convertirse en un imprescindible del street style. Las balaclavas han ganado popularidad en las pasarelas y en las calles gracias a su versatilidad y al toque moderno que aportan a cualquier outfit. Diseñadores como Marine Serre o Prada ya las incluyeron en sus colecciones de invierno anteriores, y desde entonces las insiders de moda no han parado de llevarlas.

El secreto de su éxito radica en su capacidad para mezclar estilo y comodidad. Una balaclava puede transformar un abrigo clásico en un look de tendencia o aportar un toque diferente a un conjunto casual. Además, son ideales para esos días en los que no quieres complicarte con demasiados accesorios, pero necesitas mantenerte abrigada y chic.

¿Por qué necesitas una balaclava este invierno?

Si te cuesta decidir entre un gorro o una bufanda para ir abrigada estos días, la balaclava es la solución perfecta. Es cómoda, funcional y, lo mejor de todo, es la última obsesión en el mundo fashion de invierno, palabra de editora de moda. Este accesorio es fácil de combinar con cualquier estilo: desde un abrigo de lana oversize hasta una chaqueta acolchada deportiva. Las balaclavas también destacan por su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones, ya sea para un paseo por la ciudad o un fin de semana en la montaña.

Los modelos más deseados de la temporada

Ahora que sabes por qué las mujeres que más saben de moda no conciben un estilismo invernal a la par que estiloso sin una balaclava aquí tienes una selección de modelos que combinan estilo, calidad y confort. Algunas de ellas las puedes conseguir de rebajas, no tenemos nada más que aportar.

Balaclava lana-cashmere, de Zara (rebajada a 9,99 euros)

Balaclava lana-cashmere Zara

Diseñada en una sofisticada mezcla de lana y cashmere, esta balaclava en color negro es sinónimo de elegancia minimalista. Su tono atemporal la convierte en el complemento ideal para cualquier outfit invernal, desde un abrigo estructurado hasta un conjunto de punto.

Pasamontañas en mezcla de mohair, de H&M (rebajada a 22,99 euros)

Pasamontañas en mezcla de mohair H&M

Confeccionada en una mezcla suave de mohair y lana, esta balaclava destaca por su textura acogedora y su diseño minimalista. Disponible en azul marino y negro, es perfecta para las amantes de los lookscozy y elegantes durante los días más fríos.

Bufanda balaclava de punto, de Tintoretto (rebajada a 11,99 euros en El Corte Inglés)

Bufanda balaclava de punto El Corte Inglés

Este diseño combina la funcionalidad de una bufanda con la comodidad de una balaclava. En un tono crudo muy elegante, es ideal para quienes buscan un accesorio versátil y cálido que encaje con cualquier estética.

Balaclava de punto trenzado, de Pull&Bear (12,99 euros)

Balaclava de punto trenzado Pull&Bear

Con un diseño trenzado de aire juvenil, esta balaclava es perfecta para un estilo casual y desenfadado. Disponible en color rojo, es la elección perfecta para aportar textura a tus estilismos más invernales.

Balaclava baby blue, de Nude Project (59 euros)

Balaclava baby blue Nude project

Este modelo en un delicado azul bebé es perfecto para quienes buscan un accesorio sutil pero con estilo. Su diseño aporta un aire fresco y moderno, ideal para combinar con prendas de tonos neutros o pastel para un look armonioso.

Nordic bomb knitted balaclava, de Kalk Store (rebajada a 27,99 euros)

Nordic bomb knitted balaclava khaki, Kalk store

En un sofisticado tono beige y en colaboración con D Franklin, esta balaclava combina un diseño moderno con un aire urbano. Perfecta para quienes buscan un accesorio único que aporte personalidad a sus estilismos.