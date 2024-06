Aitana se empodera (aún más) en Barcelona con el conjunto rojo de cuero de la firma italiana que aman las 'insiders'

Aitana lo ha vuelto a hacer, después de triunfar Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 con un total look en denim de lo más cañero y rompedor, ahora lo ha hecho en Barcelona con uno de cuero en rojo. Y su paso por el Share Festival de Barcelona ha estado marcado por una gran sorpresa para bailar su canción Las Babys, pero esta vez se trató de rostros que inmediatamente fueron reconocidos por los espectadores, Naiara, Chanel, Belén Aguilera, Vicco y Julieta. Pero no solo eso, también ha vuelto a proyectar en las pantallas los titulares críticos de la prensa como ya hizo en Sevilla. Es decir, una Aitana más empoderada que nunca, y no solo con sus estilismos. El combo libertario de Giorgetti se llama MSGM, una firma tan joven que abochorna. La creó en 2009 y un año después Vogue Italia la coló entre las finalistas del concurso Who's On Next. Desde entonces su carrera ha ascendido tan alto como Ícaro. Sus colecciones constituyen un paradigmático retrato sobre la juventud que ha cautivado a los asiduos de las pasarelas. Y Aitana es fiel seguidora de esta firma.

Olvidándose así de Fendi para su vuelta al 'Alpha Tour' en este verano de festivales que le espera. Y es que recordemos que en la primera parte de la gira, Aitana vistió en cada concierto con diferentes looks de Fendi, desde faldas de tablas, sus botas más altas y un top con transparencia, y ahora este nuevo mini vestido de punto en rojo y morado, que era el color elegido para el 'dress code' del color de cada ciudad. Y aunque iba cambiando de estilismo, lo que nunca cambia son sus botas mega altas y de lo más sexy de casi 4.000 euros que nos tienen enamoradas, y obviamente, también son de Fendi. Un vestido que lució Aitana, que hemos descubierto que en su origen era largo, pero se lo han cortado para ella. Pero ahora lo ha cambiado por MSGM para esta noche en Barcelona.

La cantante catalana culminó una jornada de poder femenino en el cierre del Share Festival, que finaliza su segunda edición en el Parc del Fòrum con 49.000 asistentes en tres días. "Muy feliz de compartir escenario con mujeres increíbles", dijo Aitana al comenzar el concierto.