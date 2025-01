Cómodas, en tendencia y de rebajas: las zapatillas que elevarán tu estilo ahora, y durante todo el año

Zapatillas en tendencia o ese concepto que parece haber calado entre las amantes de la moda y que cada vez genera más adeptas. Sí, así es, la industria de las zapatillas sigue en uno de sus mejores momentos, se podría decir que todo tiene que ver con que las mujeres que mejor visten ya no solo tengan un armario de zapatos sino ahora también uno de zapatillas. Siendo sinceras ¿qué más les podríamos pedir?, son cómodas, y muy versátiles, ah, sí, poder conseguirlas rebajadas, como todo en la industria de la moda cuando algo alcanza la categoría de imprescindible su precio puede elevarse exponencialmente y ese es justo el caso de las zapatillas en tendencia. Por esta y mil razones más las rebajas son el momento perfecto para hacerte con ese par de zapatillas que tanto tiempo lleva esperando su turno en tu lista de deseos, desde las más originales a las más icónicas.

Las que más saben de moda lo tienen claro, al menos un par de zapatillas en tendencia es indispensable en su armario. Y es que su capacidad para transformar un look y llevarlo de lo casual a lo chic (o viceversa) es insuperable. Además, no importa si las llevas con unos vaqueros relajados o con un vestido midi: siempre funcionan. En otras palabras, las zapatillas no solo son cómodas, son el arma secreta para ese toque desenfadado que parece tan natural, pero que en realidad está muy calculado.

Las zapatillas en rebajas (y muy tendencia) que no querrás dejar escapar

Nos hemos puesto manos a la obra y hemos rastreado la web hasta que encontrar las zapatillas que toda amante de la moda quiere en su zapatero, desde las icónicas Vans pasando por todas las Adidas que triunfan estas temporadas, o las más recientes en alcanzar la etiqueta de tendencia, las Veja. Lo mejor de todo su precio rebajado.

Coperni x Puma Speedcat (rebajadas a 126 euros en Farfetch)

Coperni x Puma Speedcat Farfetch

Un diseño futurista que mezcla la inspiración del automovilismo con el minimalismo de alta moda. Su silueta estilizada en blanco puro es perfecta para quienes buscan algo diferente. Ideal para combinar con pantalones cargo o un conjunto monocromático que deje que las zapatillas sean las protagonistas.

New Balance 1906R (rebajadas a 127 euros en Farfetch)

New Balance 1906R Farfetch

Las zapatillas retro-estilo running han conquistado a las it-girls, y estas son la prueba definitiva, si no que se lo digan a Vicky Martín Berrocal que ya tiene unas en su colección particular. Su diseño panelado con detalles en azul y plateado combina perfectamente con unos vaqueros wide-leg o incluso una falda satinada. Además, su comodidad las convierte en una opción ganadora para todo el día.

Veja Volley (rebajadas a 63 euros en Net-a-porter)

Veja volley Net-a-porter

Las zapatillas Veja combinan estilo minimalista con un compromiso sostenible que las hace destacar en cualquier guardarropa. Las zapatillas Veja son el equilibrio perfecto entre conciencia ecológica y diseño. El modelo Volley, con detalles en piel y gamuza, es ideal para un look casual chic, o lo que viene a ser la opción preferida para aquellas que buscan marcar la diferencia sin sacrificar estilo.

Adidas Handball Spezial (rebajadas a 72 euros en Net-a-porter)

Adidas Handball Spezial Net-a-porter

Un clásico atemporal con exterior de gamuza en tonos neutros y una suela caramelo que añade un toque retro irresistible. Piensa en pantalones rectos y un jersey oversize para un look effortless pero muy trendy.

Adidas Gazelle Indoor (rebajadas a 90 euros en Net-a-porter)

Adidas Gazelle Indoor Net-a-porter

Otro gran clásico de Adidas que se ha reinventado en tonos vibrantes. Este modelo en verde con detalles blancos aporta un toque de color que eleva cualquier look minimalista. Las combinaciones son infinitas, desde faldas midi hasta shorts denim.

Nike Cortez Textile (rebajadas a 53,99 euros en Footlocker)

Nike Cortez Textile Net-a-porter

El icono de los años 70 regresa con un giro moderno: su silueta refinada en rojo vibrante y detalles en blanco la convierten en una opción llamativa para elevar looks casuales con un toque retro. En un llamativo rojo, estas zapatillas son ideales para darle un toque retro a tus looks diarios. Combínalas con prendas sporty chic para un outfit ganador.

Vans classic slip on (rebajadas a 59,99 euros en Zalando)

Vans classic slip on Zalando

Si Violeta Mangriñán las tiene entre sus favoritas, ¿qué más señal necesitas para incluirlas en tu colección? El modelo más icónico de Vans en su versión de cuadros blancos y negros sigue siendo un imprescindible para las amantes del estilo urbano. Perfectas para combinar prácticamente con todo, gracias a su aire cool sin esfuerzo.