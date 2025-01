Todos los vaqueros que van a ser tendencia este 2025

Los pantalones vaqueros son la prenda por excelencia de cualquier armario cápsula que se precie. E incluso podríamos decir que estos son capaces de hacer de un look casual uno de lo más trendy. Hace ya tiempo que los jeans pasaron a estar relegados a un segundo plano, ahora se apoderan de los mejores looks de street style. Y no es para menos, porque si algo tienen los vaqueros es su capacidad para reinventarse temporada tras temporada, adaptándose a las tendencias y demostrando por qué son el comodín definitivo de toda experta en moda.

Este 2025 no es la excepción. Las pasarelas ya nos han adelantado las claves, y las insiders están de acuerdo, este año los jeans no solo seguirán siendo un imprescindible en tu armario, también llegan cargados de detalles que los hacen irresistibles. Y es que, ¿quién no ha confiado en un buen par de vaqueros para esos días en los que la inspiración falta, pero las ganas de lucir impecable sobran? Su capacidad de elevar un estilismo x hasta convertirlo en uno de lo más estiloso es lo que los hace únicos. Hace tiempo que dejaron de ser esa prenda relegada al fin de semana o a los días sin pretensiones; ahora son protagonistas absolutos en oficinas, cenas informales y hasta en eventos más chic. Desde cortes clásicos renovados hasta siluetas inesperadas que te van a hacer replantearte si los vaqueros que tienes en el armario están a la altura, estas son las tendencias que dominarán en los próximos meses.

Rectos y minimalistas: el nuevo básico todoterreno

Los vaqueros de corte recto se afianzan como el punto focal de cualquier estilismo. Perfectos para llevar con una americana estructurada en la oficina o con una camiseta blanca básica para un café entre amigas, su esencia minimalista los hace extremadamente versátiles. Este 2025 veremos versiones con detalles sutiles, como costuras marcadas o colores ligeramente desteñidos, que les dan un toque moderno sin perder su clasicismo.

Jeans miami rectos tiro medio, de Mango (29,99 euros)

Jeans trf rectos tiro alto, de Zara (25,95 euros)

Wide leg: comodidad y sofisticación en un solo pantalón

Estos jeans, de aires relajados y desestructurados, son perfectos para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Te confesamos que son uno de nuestros favoritos para llevar tanto de día como de noche. La clave esta en jugar con las proporciones para darle ese aire de estilo sin esfuerzo que tanto triunfa este 2025.

Jeans wide leg tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Jeans z1975 wide leg tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Balloon jeans: la silueta estrella para las más atrevidas

Si buscas una opción que combine originalidad y estilo, los balloon o barrel jeans son tu mejor elección. Con su forma abombada y estrecha en los tobillos, son perfectos para darle un aire de alta costura a tus outfits más casuales. Póntelos con unos botines de caña alta y un jersey de cuello alto ajustado, y prepárate para convertirte en el centro de todas las miradas.

Jeans balloon, de Pull&Bear (29,99 euros)

Barrel high jeans, de H&M (34,99 euros)

Flare jeans: tan retro como favorecedores

Los flare jeans se consolidan como la versión más sofisticada de los vaqueros, perfectos para alargar visualmente las piernas y aportar ese toque setentero tan favorecedor. Muy en la línea del estilo neoburgues también inspirado en los 70 que te adelantábamos hace unas semanas. Este corte, ligeramente ajustado hasta las rodillas y con un ensanche elegante en el bajo, es ideal para estilizar la figura, ya sea combinado con botines de tacón o sandalias minimalistas. Desde la oficina hasta un afterwork, los flare son sinónimo de versatilidad.

D74 flare slit, de Stradivarius (25,99 euros)

Jeans fiona flare tiro medio, de Mango (29,99 euros)

Aunque no todo es cuestión de cortes: los acabados y adornos también tienen mucho que decir. Este año, los vaqueros decorados con bordados, aplicaciones metálicas, lavados retro y los efectos desgastados dominarán la escena. Los detalles como costuras visibles, bolsillos extragrandes y bordados discretos convierten a estos vaqueros en auténticas piezas statement. Además, veremos tonalidades claras y medias, perfectas para un look effortless durante todo el año.