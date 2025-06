Isabel Díaz Ayuso arranca la semana con un look veraniego: chaleco de lino rojo y pantalón fluido para el calor en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que su estilo sigue sorprendiendo incluso en los días más calurosos del año. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha iniciado la semana con un look tan inesperado como acertado para combatir las altas temperaturas que azotan la capital: un chaleco sin mangas en color rojo, confeccionado en lino, tejido estrella del verano por su frescura y ligereza.

Apostando por un aire masculino reinterpretado en clave femenina, Ayuso ha lucido el chaleco rojo entallado, con botones en contraste y escote en pico, como única prenda superior, prescindiendo de camisa o blusa para adaptarse al calor sofocante. Lo ha combinado con unos pantalones fluidos en tono topo que equilibran la intensidad del rojo y aportan movimiento y comodidad al conjunto.

El look de Ayuso para la oficina en junio

Este estilismo, de inspiración dandi y sutilmente bohemio, demuestra que Isabel Díaz Ayuso no le teme a las mezclas ni a las prendas con carácter. Su apuesta por un chaleco como protagonista no solo responde a criterios estéticos, sino también funcionales: es fresco, elegante y permite mantener el tipo incluso en contextos institucionales. El look lo ha rematado con un reloj metálico de esfera grande, colgante dorado y melena suelta con ondas naturales. Una imagen cuidada pero sin artificios, que refleja su estilo cada vez más definido, alejado de lo convencional y abierto a nuevas fórmulas de vestir en la política.

Ayuso participa en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos A. Pérez Meca Europa Press

Mientras las temperaturas rozan los 35 grados en Madrid, Ayuso marca tendencia con un look que podríamos ver tanto en una pasarela como en una reunión oficial. ¿La clave? Saber interpretar el código formal desde una óptica contemporánea, funcional y sin renunciar a la personalidad.