Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ o cómo llevar transparencias de manera elegante a los 67 años

Vuelta a la vida pública, a la televisión y a las entrevistas. Así ha reaparecido Isabel Pantoja en la vuelta de 'El Hormiguero' en este nuevo curso, y lo ha hecho con un total look negro, siguiendo el luto por su madre, a la que ha tenido muy presente durante la entrevistas, llegando hasta las lágrimas. El Hormiguero ha estrenado este lunes el curso con la visita de la cantante Isabel Pantoja, que este año va a celebrar sus 50 años de carrera musical y ha ejercido de madrina de la temporada número 18 del programa dePablo Motos. "50 años en activo, sin parar. La verdad es que han sido años personales duros, pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado, porque soy muy creyente, y a mi público, porque este público es todo. Es el que me da vida, el que creyó en mí desde el primer minuto que salí a cantar con 15 años y desde entonces no me ha dejado la mano afortunadamente", ha recalcado Isabel Pantoja. Pero como siempre nosotras nos hemos fijado en su total look negro con transparencias o cómo llevar transparencias a sus 67 años y ser elegante.

Un conjunto de blusa de estilo capa tan en tendencia acabada en volantes que Isabel Pantojaha combinado con un to negro debajo, a juego con un pantalón largo en el mismo tejido y también con volantes en el bajo. Aunque también ha llevado la melena recogida en una coleta, y nosotras nos hemos fijado en su maquillaje con pestañas postiza, efecto lifting y mucho glitter en el escote, como ha explicado su maquillador, Alberto Dugarte, en su cuenta de Instagram.

Un estilismo de noche, negro y con transparencias con el que Isabel Pantoja ha dejado claro en 'El Hormiguero', como llevar transparencias a cualquier edad.