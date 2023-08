Esto es lo que comparten Pedro Sánchez e Isabel Pantoja y que vale 17.000 euros

El pasado sábado, Isabel Pantojavolvía a subirse a los escenarios, en su determinación de que se hable de ella tan solo en el terreno profesional, dejando las cuestiones personales a un lado. Lo ha conseguido al menos en lo familiar, pues la desestructuración en su clan sigue igual, pero no en lo que respecta a su faceta más personal cuando salvaba la distancia que le separaba de la isla canaria. En el programa de ‘Así es la vida’ se ha analizado su última actuación, llegándose a comentar que no ha estado a la altura de otros espectáculos que ella misma ha ofrecido en otras ocasiones, porque no lograba alcanzar el tono o porque se olvidaba de la letra de sus propias canciones. Pero también se ha puesto el foco en un detalle que le asemeja al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Isabel Pantoja Gtres

Ha sido José Antonio Avilés el encargado de desplazarse hasta Gran Canaria para rescatar los detalles más jugosos de la vuelta de la tonadillera a los escenarios. El colaborador del programa se ha quejado del trato recibido por los fans de la artista, a lo que ha denominado “fanáticos radicales”, porque no se lo pusieron nada fácil: “Ha sido el concierto más difícil donde trabajar para mí”, decía en directo, llegando a afirmar que ha sido agredido hasta en tres ocasiones durante el desempeño de sus funciones en el concierto. “La última no solo fue a mí. Hubo una señora que me empujó, yo caí contra mi cámara. Y el cámara se clavó donde se posa las gafas en la nariz en el ojo”, denunciaba, a la vez de alertar públicamente que “hay gente que estaría dispuesta a hacer verdaderas locuras por Isabel Pantoja”.

Pero del tono denuncia empleado, José Antonio Avilés pronto cambió al especulativo, dando a conocer un detalle que había llegado a sus oídos. Se trata del detalle que coloca en el mismo estatus al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, con la cantante, pues ambos han viajado en el mismo jet privado, aunque no con la misma controversia resultante: “¿Recordáis una polémica muy gran por un viaje que hizo Pedro Sánchez a Galicia para dar un mitin? Fue una polémica por el modo en el que viajó, que fue en un jet privado”, introducía el colaborador a sus compañeros en la bomba que se traía entre manos.

Pedro Sánchez en el jet privado EFE

“Puedo confirmar y afirmar que el jet privado en el que viajó Isabel Pantoja desde Jerez de la Frontera hasta Gran Canaria es el mismo que usó Pedro Sánchez para viajar hasta Galicia”, sentenciaba orgulloso por su información, mientras que su compañera Alejandra Rubio, desde el plató, le echaba la ilusión por tierra: “Ya me quedo tranquila, no podía estar sin esa información”, se jactaba.

Aun así, el informante continuó detallando que cada desplazamiento de esta aeronave que comparte el presidente e Isabel Pantoja está valorado en 17.000 euros. Un jet privado que aún no ha traído de vuelta a la artista a la Península, pues su intención es aprovechar el viaje para disfrutar de los placeres canarios, aunque de forma discreta, dado que nadie conoce aún en qué punto se refugia estos días en Gran Canaria.