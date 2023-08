Pablo Motos gana el primer asalto a Jorge Javier Vázquez gracias a Isabel Pantoja

El "fichaje" de Isabel Pantoja por Pablo Motos para el primer programa de la nueva temporada supone un palo tremendo para Jorge Javier y sus "Cuentos chinos". El ex dueño del cortijo del desaparecido "Sálvame" soñaba con conseguir una entrevista con la tonadillera para su estreno, pero Isabel se ha decantado por regresar al primer plano de la actualidad televisiva de la mano de Pablo y sus Trancas y Barrancas.

En el 2017, la artista ya pasó por el plató de las hormigas para hablar del lanzamiento de su nuevo disco. Entonces puso una condición, no mencionar para nada su paso por la cárcel, y ahora se rumorea que ha exigido que no se le pregunte por sus desavenencias con sus hijos y sus deudas.

Isabel Pantoja Gtres

Ya veremos si Motos rompe el pacto y se arriesga a cuestionarle si estará en la boda de su hija Isa con Asraf Beno el próximo mes de octubre en Sevilla. La relación entre suegra y yerno no es lo positiva que a Isa le gustaría.

Además, su tío Agustín Pantoja, el hermanísimo de la cantante, la mente pensante de “Cantora”, que tiene una gran influencia sobre Isabel, ni ha sido invitado al enlace ni se le espera. No se habla con su sobrina y no quieren verse el uno al otro ni en foto. Y esto también puede influir para que la artista optara por no presentarse en un día tan señalado para su hija. En fin, que el cisma de la familia Pantoja sigue igual de vigente que siempre. Un tema bomba para una entrevista que Pablo Motos no podrá tocar en su esperada exclusiva de septiembre en "El hormiguero". Que pena.