No hay ola de calor que se resista al vestido blanco de encaje de Anabel Pantoja

La primera ola de calor del verano, que ha comenzado este domingo y se extenderá hasta el miércoles, seguirá dejando este lunes temperaturas "significativamente elevadas", y este lunes se espera llegar hasta los 43 grados. Pero para Anabel Pantoja no hay ola de calor que se le resista a este vestido blanco de encaje desde su queridas Islas Canarias, porque aunque la influencer nos tiene más acostumbrada a sus looks con vaqueros, hoy lo ha dado todo con este vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram con una colección de vestidos perfecta para este caluroso verano 2023, pero sin duda nosotras nos quedamos con este modelo blanco de encaje que es una fantasía. Porque si hay un color que nos represente al verano ese es el blanco, y con este vestido Anabel Pantoja podría haber ido perfectamente al adiós de 'Sálvame' en Telecinco o a una playa de Ibiza o Marbella.

No hay verano sin vestidos blancos, especialmente sin ese vestido blanco de encaje, de aire boho pero sofisticado que no tarda en convertirse en el favorito. Este año no iba a ser la excepción y tanto pasarelas como expertas en moda ya han hablado, y es una de las grandes tendencias de la temporada. Y Anabel Pantoja lo ha dejado claro con este vestido de encaje de Carola Monje hecho a mano en Barcelona. la estética lencero y la siempre presente corriente boho de cada verano, los vestidos blancos de encaje se han convertido en unos de los más repetidos sobre las pasarelas de la temporada.

Vestido blanco Island, de Carola Monje (119 euros)

Un vestido de encaje blanco con detalles en hilo dorado, cuello halter con abertura en la nuca trasera y aberturas laterales que es toda la tendencia que le pedimos a este inicio de verano.