Isabelle Junot tiene el vestido español que las chicas sevillanas van a llevar a la Feria de Abril 2025

Nuestra mente está en modo on con la Feria de Abril 2025, así como en saber todas las tendencias de trajes de flamenca. Somos conscientes de que todavía tenemos un poco más de un mes para hacer la ruta por las marcas españolas que disponen de los atuendos más adecuados, favorecedores y bonitos, pero es el momento de ir reservando el look para no cometer el riesgo en quedarnos sin él. Tanto las editoras de moda como las asistentes tienen claro todas las tendencias en trajes de flamenca para convertirse en la mejor vestida.

No obstante, es cierto que muchas de ellas optan por vestirse con otros atuendos, siempre y cuando se respeten los códigos de vestimentas. Aunque muchas influencers y celebrities de este país ya nos han inspirado con looks españoles y elegantes, las expertas en moda tienen mucho qué decir sobre cómo sacar partido a tu armario si no quieres lucir un traje de flamenca. Pero Isabelle Junot nos ha inspirado en la presentación de su libro con el vestido de nueva colección de IQ Collection que es perfecto para ir a la Feria de Abril 2025, si no vas vestida de flamenca.

Cómo vestir en la Feria de Abril 2025 si no vas de flamenca

Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es este conjunto de nueva colección que necesitamos para la Feria de Abril 2025.

El look de Isabelle Junot. Europa Press

En un paisaje donde la quietud del agua y el susurro del viento se encuentran, surge Laguna. Una colección que captura la serenidad del entorno y la libertad que solo la naturaleza puede ofrecer. Cada diseño es un suspiro de tranquilidad, pero también una llamada a explorar lo desconocido, a abrazar lo que está más allá de lo evidente. Aunque el vestido aún no lo hemos encontrado en la web, sí que lo hemos hecho con el conjunto que es del mismo estilo.

Conjunto Creta negro de IQ Collection (265 euros)

Conjunto Creta. IQ Collection

Se trata de este conjunto de top y falda de color negro con bordado geométrico en color beige. El top es crop con las mangas abullonadas, y la falda remarca la cintura.