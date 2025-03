El resurgir de Karla Sofía Gascón con este vestido español en la gala de clausura del Festival de Málaga

La alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga 2025 está siendo de lo más sorprendente. Reencuentros entre amigos del sector. Rostros repletos de emoción. Y mucha, mucha y mucha moda. Desde el viernes 14 de marzo no hemos parado de comentar, así como analizar, cada uno de los looks de la red carpet del evento cinematográfico de la mano de las actrices, celebridades e influencers junto con estilismos de escándalo. Por supuesto, este 22 de marzo no iba a ser de una manera distinta, por lo menos si hablamos de la espectacular vestimenta de Karla Sofía Gascón con joyas que representan un ave libre.

Esta noche de sábado ha llegado el fin del Festival de Málaga acompañado de grandes sorpresas, como la revelación de todos los galardonados de las Biznagas de la Sección Oficial a Concurso o los espectáculos de los cantantes María José Llergo, Xoel López y El Kanka. Eo sí, antes de ello, nosotras como editoras de moda nos hemos quedado paradas al ver todos los looks de las invitadas a la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga. Glamurosos, favorecedores o espléndidos. Así se pueden definir todos ellos por la sencilla razón de que marcarán un antes y un después (y, también historia) en las tendencias de invitada. Como Lola Lolita con un vestido lencero de la marca de Vicky Martín Berrocal, Andrea Duro con una vestimenta de Michael Costello (uno de los diseñadores españoles con más presencia de esta noche) o Karla Sofía Gascón, que nos acaba de deleitar con un vestido de la misma firma que mejor sientan a las mujeres 50+.

El espectacular vestido de firma española de Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga

Tras la reaparición de Karla Sofía en los Premios César, no ha parado de deslumbrarnos con sus últimos estilismos con un factor en común: el color. Sabemos que la actriz española tiene una gran debilidad y preferencia por la tonalidad en negro, como ha dejado claro con sus vestidos glamurosos en diversas entregas de galardones, como en los Premios Oscar 2024 decorado con brillos.

Karla Sofía Gascón. Gtres

Esta vez ha seguido su estilo mientras que ha confiado en el diseñador español Michael Costello para deslumbrar con un espectacular vestido largo con escote en V, hombros estructurados, abertura lateral y unas preciosas mangas acampanadas acompañadas de un sutil vuelo de encajes. Lo ha elevado con zapatos de tacón al tono y joyas de Carrera y Carrera.

Karla Sofía Gascón. Gtres

En cuanto a términos beauty, ha vuelto a presumir de su melena castaña con ondas desenfadadas junto con un look de maquillaje natural con un claro enfoque en la sombras de ojos con una colorimetría oscura para ganar profundidad en la mirada.

Esta noche era motivo de peso para deslumbrar sobre la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga, exactamente como lo han hecho todas las asistentes. En el caso de Karla Sofía Gascón, ha vuelto a demostrar que se ha convertido en toda una editora de moda con un que no ha dejado indiferente a nadie.