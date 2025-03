De Marta Hazas a Macarena Gómez: los looks de la penúltima alfombra roja del Festival de Málaga antes de su clausura

El Festival de Málaga va llegando a su fin. Esta noche del 22 de marzo se celebrará su clausura tras una semana intensa de reencuentros, emoción y mucha, mucha y mucha moda. Pero antes de ello, nos hemos parado a analizar la alfombra roja del Festival de Málaga de este viernes con la intención de volver a cazar todas las tendencias de invitada de la mano de personalidades del calibre como María Valverde, Macarena Gómez, Andrea Duro o Carolina Yuste. Una red carpet antes de la finalización del acontecimiento que ha creado sensaciones entre todas las editoras y sabias de moda.

Bien es cierto que se trata de un acontecimiento de lo más relevante en el sector en el que la ciudad andaluza recoge los estrenos relevantes del año del cine español, incluyendo documentales y cortometrajes, así como la entrega de galardones. Sin embargo, como editoras de moda, nuestra función también es comentar y analizar todos los looks de la alfombra roja del Festival de Málaga, porque son tendencia, cautivadores e inspiracionales. Estos días previos nos hemos encontrado con Blanca Suárez, Sara Sálamo o Nicole Wallace, entre otras muchas celebridades, que han conseguido captar toda nuestra atención a través de estilismos que no han dejado indiferente a nadie. Glamurosos, con colores o estampados que más llevaremos esta temporada primavera-verano y perfectos para nuestras próximas bodas, bautizos y comuniones.

Los looks de la alfombra roja del Festival de Málaga

La última alfombra roja del Festival de Málaga antes de su clausura ha vuelto a enmarcar todos los looks de las celebridades, actrices e influencers en una noche de viernes de lo más especial. Desde Carolina Yuste al estilo más casual y desenfadado con vestido bohemio y gabardina maxi hasta Andrea Duro volviendo a conquistar nuestros corazones con un vestido en rojo que no puede sentarle mejor. O, Macarena Gómez siendo la más creativa con top decorado con pedrería, camisa clásica en blanco, pantalones formales y chaleco largo. Comentamos cada uno de los looks de la alfombra roja del Festival de Málaga horas antes de su finalización.

De la misma manera que recientemente lo han sido los Premios Oscar, la alfombra roja del Festival de Málaga es una de las más esperadas, así como decisivas, para recoger todas las tendencias de invitada. Desde el viernes 14 de marzo hemos sido testigos de una infinidad de propuestas estilísticas por parte de las actrices, celebridades e influencers que han acompañado con looks de maquillaje naturales o que enfatizan las facciones del rostro, así como de peinados fáciles que podemos replicar cualquiera de nosotras.