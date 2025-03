De Sara Sálamo con zapatillas a Nicole Wallace: los looks del cuarto día de alfombra roja pasada por agua del Festival de Málaga

La lluvia no ha dado tregua esta noche en el Festival de Málaga y ha hecho que nos quedemos sin su alfombra roja, ubicada en el exterior del mítico Teatro Cervantes. La cuarta jornada del Festival de Cine de Málaga se vivió este lunes con la previsión de fuertes lluvias en la provincia, lo que provocó el traslado de la alfombra y los 'photocall', para que los equipos de las películas que se presentan estén a resguardo a los salones del Ayuntamiento.

Eso sí, no nos hemos quedado sin ver los looks, aunque con menos brillo que en su alfombra roja de este Festival de Málaga 2025. De Sara Sálamo con traje y zapatillas a Nicole Wallace o Nadia de Santiago. Unos estilismos mucho más relajados, no sabemos si por el cambio de escenario, pero no han sido tan glamurosos como los de días anteriores con Blanca Suárez o Paula Echevarría en la apertura el pasado viernes. Eso sí, igualmente nos han servido de inspiración. ¿Quién dijo que no se podía ir en zapatillas a una alfombra roja? Sara Sálamo ya nos ha demostrado en más de una ocasión que sí, y hasta casarse con ellas.

Los looks de la cuarta jornada de alfombra roja en el Festival de Málaga 2025

Nicolle Wallace con un dos piezas de canalé blanco y top joya.

Nicolle Wallace. Gtres

Sara Sálamo con traje metalizado con chaleco y zapatillas blancas

Sara Sálamo. Gtres

Nadia de Santiago con vestido azul con lazada en el pecho de Juan Vidal

Nadia de Santiago. Gtres

Este martes, el aviso por lluvias acaba en la primera mitad del día, por lo que habrá que esperar a los anuncios de la organización por si se hiciera cambios al respecto, para ver si la alfombra roja de la noche volverá al mítico Teatro Cervantes.