Kate Middleton gana en las gradas y en estilo con su clásico vestido abrigo para su cita deportiva más esperada

Tarde deportiva para los Príncipes de Gales la de este sábado. Si la semana para la pareja empezó celebrando el día de la Commonwealth ha terminado con otra cita muy especial en la que ya es habitual verles no solo hacer acto presencia, sino que disfrutar como auténticos aficionados al rugby que son, ¿el motivo?, la celebración de un partido de la 'Six Nations Cup' en Cardiff que enfrentaba a las selecciones de Inglaterra y Gales. Para los que no lo sepan, Kate es la patrocinadora del equipo inglés desde que el Príncipe Harry renunciase a sus derechos reales, mientras que William es el patrocinador del equipo de galés, y si eres una aficionada al deporte como esta servidora sabrás lo mucho que pueda dar de sí la confrontación entre grandes rivales, este ha sido el caso un año con uno de los partidos más importantes de la competición.

Ah, y para los curiosos, sí, Kate ganó, o lo que es lo mismo el equipo inglés se llevó la victoria frente a su contrincante en un partido poco ajustado, no nos extrañan para nada los gestos de alegría que vimos tras el encuentro de la Princesa y los ceños fruncidos del Príncipe.

El look de la Princesa en Cardiff

Si hay algo que nos queda claro después de cada aparición de Kate Middleton, es que su estilo sigue siendo un referente indiscutible. Para esta cita deportiva en Cardiff, la Princesa apostó por un look sobrio y elegante, con un abrigo largo cruzado de lana en azul marino firmado por Alexander McQueen, una de sus firmas fetiche. La prenda, con botonadura a contraste dorada, no es nueva en su armario: ya la hemos visto en otras tonalidades, como el rojo y el blanco, confirmando su estrategia de reutilizar piezas atemporales.

El look de Kate Middleton en Cardiff. Gtres

Bajo el abrigo, Kate llevó un jersey de punto negro de cuello cisne, una elección cómoda y funcional que se adapta perfectamente al clima invernal de Gales. Para rematar el look, la Princesa optó por unos guantes cortos de piel, un accesorio clásico que añade un toque de sofisticación y refinamiento a su imagen, además de ser la guinda perfecta para mantenerse abrigada durante el partido. Este estilismo, además de coronarla como 'la Reina' que es, nos recuerda a otros momentos en los que Kate ha apostado por la misma fórmula de abrigo estructurado + cuello alto. Uno de los más memorables fue durante sus visitas oficiales en la Navidad de Sandringham, donde también recurrió a piezas de McQueen con una estética similar.

Con este look, Kate no solo reafirma su posición como icono de estilo, sino que también manda un mensaje claro: su vuelta a la agenda pública es firme y llena de confianza. La Princesa de Gales sigue conquistando, ya sea en las gradas o con su inconfundible elegancia.