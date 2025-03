Los zapatos planos que ya son un éxito en ventas en Zara

Somos muchas las que deseamos que sea el 20 de marzo para dar la bienvenida a la primavera. No solamente para tener más energía durante los días soleados o con mejores temperaturas tras las repetidas lluvias de esta última semana, sino también por todos los beneficios que tiene en relación con la moda. Sin ninguna duda, se trata de uno de los meses más funcionales, fáciles y divertidos a la hora de crear looks tanto de oficina como de street wear. O, incluso, para presumir de los vestidos de invitada más bonitos y favorecedores. Y aquí también entra en juego el calzado más llevado de la temporada, el motivo por el que nos hemos lanzado a crear este artículo.

Si prestamos atención a las tendencias de primavera-verano 2025, uno de los calzados más llevados serán las botas cowboy a causa de la estética bohemia que está presente tanto en los desfiles de la Semana de la Moda como en el fondo de armario de las editoras. También, todavía no nos desvincularemos tanto de las bailarinas como de los mocasines, porque son combinables con absolutamente todo, no desentonan y siempre nos dan un toque extravagante. A todo ello, volveremos a confiar en los zuecos de todos los estilos, pero, sobre todo, prestaremos atención a aquellos de serraje (y no solamente en este calzado). O, para las más elegantes, también veremos los zapatos planos destalonados que, también, se pueden conjuntar con calcetines para marcarte un estilo más original, cañero o rompedor.

Entendemos que si has llegado hasta este punto del artículo es porque a ti también te interesa saber dónde comprar el calzado más en tendencia a un precio económico. Pues bien, a nosotras solamente nos ha hecho falta desplazarnos hasta nuestra tienda española de confianza para tener la respuesta. Zara ha lanzado un sinfín de zapatos planos que están triunfando en sus ventas.

Zapatos planos de Zara que son tendencia

Cualquier editora o lectora con sabiduría en la moda sabe perfectamente que Zara es una de las marcas españolas low cost en la que encontramos las gangas en tendencia más oportunas de adquirir. Y esta vez no iba a ser para menos, puesto que hemos encontrado los 10 zapatos planos que ya están siendo un éxito en ventas de Zara y que prometen ser un todoterreno esta primavera. ¡Te mostramos todos los diseños!

Zapatos planos trenzados, de Zara (36 euros)

Zapatos planos trenzados. Zara

Bailarinas de serraje, de Zara (30 euros)

Zapatos planos destalonados. Zara

Zapatos planos destalonados, de Zara (40 euros)

Bailarinas con tira metálica, de Zara (30 euros)

Bailarinas con tira metálica. Zara

Mocasines en blanco, de Zara (50 euros)

Mocasines en blanco. Zara

Bailarinas denim, de Zara (26 euros)

Bailarinas denim. Zara

Zapatos planos con tachuelas, de Zara (30 euros)

Zapatos planos con tachuelas. Zara

Bailarinas de estampado animal, de Zara (26 euros)

Bailarinas de estampado animal. Zara

Zuecos con hebilla, de Zara (50 euros)

Zuecos con hebilla. Zara

Cangrejeras, de Zara (30 euros)

Cangrejeras. Zara

Aunque el tiempo no acompañe a estos zapatos planos, nosotras ya nos hemos puesto a hacer la cesta de compra de Zara con el claro objetivo de no quedarnos sin ninguno de estos modelos. Son perfectos, versátiles y cómodos para cualquier look de entretiempo. ¿Cuál es tu favorito?