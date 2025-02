Kate Middleton tiene el look perfecto para ir a la oficina en febrero con la blazer marrón que le vamos a copiar en Zara

El color Pantone del año, y la monarca lo sabe. Kate Middleton ha vuelto a ser la reina de estilo en este primer acto oficial de febrero 2025 en una escuela infantil. Algo de lo que la Princesa de Gales es plenamente consciente, y por eso ha ido depurando su estilo en los últimos años hasta convertirse en una de las “royals” mejor vestidas, compitiendo siempre en los mejores puestos junto con nuestra Reina Letizia o Carolina de Mónaco. Y lo ha hecho con un look perfecto para ir a la oficina en febrero con la blazer en marrón más tendencia que le vamos a copiar en Zara.

Desde que la vimos en el fin de semana del recuerdo con dos outfits dignos de toda una reina, Kate Middleton, fiel a su elegante y protocolario estilo cerró el 2024 como una de las royals europeas mejor vestidas de la actualidad. Su estilo, impecable y cargado de detalles simbólicos, no solo respeta las estrictas normas del protocolo real, sino que también marca tendencia en el mundo de la moda. Y esta vez lo ha ha hecho con una blazer marrón que sigue siendo uno de los colores más tendencia de este invierno 2025. Desde las mujeres que más saben de moda a nuestras influencers de cabecera, todas han avalado al que promete (si no ha pasado ya) asaltar el trono cromático este año y nuestra royal más fashion no podía ser menos. Hablar del color 'Mocha Mousse' es hablar de un tono cálido, con matices terracota que evocan confort, elegancia y un aire neutral perfecto para cualquier combinación.

El look de Kate. Gtres

Una blazer marrón que nosotras le vamos a copiar en Zara con este opción 'low cost'.

Blazer con lana oversize de Zara (109 euros)

Blazer marrón. Zara

Una blazer marrón que Kate ha combinado con un jersey negro de cuello alto y pantalones de traje en rayas diplomáticas.