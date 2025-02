Laura Escanes enamora con la chaqueta 'Cupido' de marca catalana que es perfecta para empezar marzo

Dicen que no se puede ser afortunada en el amor, el trabajo y el dinero a la vez, pero Laura Escanes está acabando el mes de febrero dejándonos claro que sí se puede, y que Cupido ha acertado estas vez con sus flechas de amor. Y no lo decimos solo por la chaqueta que ha lucido esta mañana en una presentación en Madrid, que justo es el modelo 'Cupido', y ya sabemos que la catalana no deja nunca nada al azar. Un acto de buena mañana para presentar la embajaduría de Laura Escanes para MiiN Cosmetics en 2025. La creadora de contenido se adentra en "my selfcare era" de la mano de la marca y distribuidora de cosmética coreana de referencia y para ello, Laura ha explicado sus 10 imprescindibles de la cosmética, en esta nueva era del autocuidado.

Y para ello, Laura Escanes ha elegido un look de marca catalana de otra influencer, muy acorde con los colores de la marca de belleza coreana. Este outfit es todo lo que se puede pedir, sobre todo teniendo en cuenta que la prenda principal es 100% Made in Spain. Se trata de una de las chaquetas más espectaculares del momento, una bomber oversize rosa de efecto piel encerado de la firma Laagam. Se trata del modelo Cupido, combinado con una camiseta blanca de tirantes y unos pantalones de colores y rayas, también de la etiqueta de Inés Arroyo. Además, lo ha terminado con un collar con su inicial.

El look de Laura Escanes. Gtres

Bomber Cupido rosa de Laagam (159,90 euros)

Bomber rosa. Laagam

Laura Escanes ha llevado esta cazadora de efecto cuero y aires ochenteros por su corte tipo bómber y su acabado brillante. Luego tiene una faceta adorable y coquette por su color rosa pálido que contrasta con el estilo motero y retro-futurista de la pieza, que además también está a la venta en rojo.