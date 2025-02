Laura Escanes confirma su idilio con Joan Verdú y responde a quienes dicen que es calcado a Álvaro de Luna

La vida sentimental de Risto Mejide sigue siendo convulsa, ahora que se confirma la ruptura con la actriz Grecia Castta, con la que ha permanecido feliz durante tan solo cuatro meses. Venía de una época movidita en lo que al amor se refiere, lo mismo que le sucede a su exmujer, Laura Escanes, que también está haciendo frente a sus propios terremotos sentimentales. Son muchos los novios que le han adjudicado desde que rompiese su relación con Álvaro de Luna y se enzarzase en una guerra de pullitas, indirectas y reproches velados a través de las redes sociales y entrevistas varias. Aunque reclama intimidad y su derecho a vivir sin atención mediática, lo cierto es que sus pasos siempre copan titulares y ella no duda en alimentarlos, como así ha hecho ahora que un nuevo nombre se suma a la lista: Joan Verdú.

Desde hace unos días este nombre propio de varón se asocia a Laura Escanes. Se detalla cómo la influencer habría comenzado un idilio con el esquiador profesional, con el que ha sido pillada durante una escapada romántica en la estación de esquí de Grandvalira, en Andorra. El revuelo ante las fotografías que confirmarían su romance ha sido mayúsculo. No tanto por la nueva apuesta por el amor de la joven, sino por el sospechoso parecido físico que muchos de sus fans le atribuyen con su último exnovio, el cantante Álvaro de Luna. Sobre esto ha sido preguntada la protagonista, que ha terminado confesando que efectivamente ha iniciado una relación con el esquiador, que están en las primeras etapas y… ¿a ella se le parece a su ex?

Durante el desfile de Yolancris englobada en la MBFW Madrid, la influencer y presentadora catalana ha confirmado que Joan Verdú es el responsable de su renovada sonrisa. No quiere compartir mayores detalles sobre ellos y deja que el tiempo asienta los cimientos antes de presumir de vínculo ante el mundo. Aun así, reconoce estar “muy bien, muy contenta y muy feliz”, que, en definitiva, es lo que les importa a los suyos. Pero tampoco ha esquivado el hecho de que muchos señalen a que su actual pareja guarda mucho parecido físico con Álvaro de Luna, con el que no ha terminado nada bien: “Pues fíjate, que a mí no me lo parece”, zanjaba esta cuestión, con simpatía, pero sin querer alimentar los comentarios más maliciosos que lee ya en sus perfiles.