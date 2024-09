Aitana nos comparte sus look en Los Ángeles y nos deja una pista sobre su ruptura con Sebastián Yatra con esta camiseta

Aitana está triste, no está pasando por su mejor momento, pero no por su ruptura con Sebastián Yatra, si no por tener que aplazar sus conciertos en el Santiago Bernabéu. "En LA todo es muy azul…A veces las cosas no salen como uno espera, confío en que todo pasa por algo, estos días están siendo regular (no os voy a mentir), pero a pesar de eso estoy a tope, creando y componiendo, esforzándome al máximo para daros lo mejor de mí porque SIEMPRE habéis estado a mi lado, en las buenas pero sobre todo en las malas. El domingo es el aniversario de Alpha y tengo una sorpresita que creo que os gustará… algo que podréis llevar siempre con vosotros, no todo iban a ser malas noticias". Eso sí, nosotras nos fijamos en su camiseta que nos deja otra pista sobre que sería ella quién le ha roto el corazón a Sebastián Yatra y por eso el colombiano rompió la relación.

Una camiseta que reza, "me encanta hacer llorar a los hombres". Un tipo de camiseta noventera que ya le hemos visto a Aitana lucir en los últimos meses con otros mensajes, como "me encanta la paella" en su concierto en Valencia, o el "me encanta ser española" después de que la selección española de fútbol ganara la Eurocopa y ella lo celebrar en Cibeles con los futbolistas. Además, Aitana también nos ha dejado un trozo de una nueva canción en inglés y la pista de que en Los Ángeles todo es azul. Recordamos que ella tiene una canción en Alpha con el nombre de esta ciudad que explica el inicio de su relación amoroso con Yatra, y el azul está relacionado con la tristeza; el 'Blue Monday' o el personaje de Tristeza en la película 'Inside Out' que es azul. Todo cuadra.

Pero no solo su camiseta noventera de 'me encanta hacer llorar a los hombres', que podría ser entre un mensaje de empoderamiento femenino o una declaración de intenciones. Pero es que además cuadra mucho con las últimas declaraciones de Sebastián Yatra en Argentina diciendo que él nunca ha sido infiel, y que las declaraciones del podcast de Vicky Martín Berrocal se sacaron de contexto, como aquí una que escribe ya explicó en un articulo. Pero no solo eso, el colombiano acaba de subir un vídeo a su cuenta de Tiktok en el que se ha sumado a un trend sobre mentiras para enamorar a alguien con un "te dije que no era celoso".