Repasamos todas las tendencias que nos ha dejado la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York ha sido la encargada de dar el pistoletazo a las citas más importantes para las editoras del sector. Desde su arranque el pasado 6 de septiembre, nos ha mostrado todas las tendencias que veremos en la temporada de primavera verano 2025 de la mano tanto de los diseñadores consolidados en el panorama internacional como de los emergentes que están empezando a hacerse un hueco. Lo cierto es que, aunque todavía nos queden por delante más propuestas creativas en la Milan Fashion Week o la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid durante esta semana, hemos recopilado las 10 tendencias que más veremos durante la siguiente temporada. No solamente en los looks de invitada (que tienen mucho de qué hablar, como todos los de Rosalía), sino en todos los diseños de los directores creativos con una historia e inspiración que trasladarnos. Los encargados de compartirnos su universo han sido Carolina Herrerademostrándonos (a través de su colección con un guiño a la pintora modernista Georgia O’Keeffe) que el estampado de lunares seguirá siendo uno de los triunfadores o el toque español con Palomo Spain con All of Heaven's Parties ('Todas las fiestas del cielo') reivindicando la evocación de la religión católica en prendas excéntricas. Entre otras firmas de moda, también hemos encontrado Alice + Olivia, Ralph Lauren, Christian Siriano, Rodarte, Brandon Maxwell, Jason Wu, Grace Ling, Prabal Gurung o Jonathan Cohen; que han protagonizado las encantadoras localizaciones de la ciudad que nunca duerme.

La Semana de la Moda de Nueva York finaliza este miércoles 11 de septiembre, dejando un listón alto en cuanto a las tendencias de primavera-verano 2025 que hemos fichado. Según Aknvas, el crochet seguirá siendo uno de los tejidos que más veremos en la época de calor en distintas prendas, pero, sobre todo, en los vestidos. De la misma manera ocurre con el tul que nos ha mostrado Christian Siriano en su colección, que, a causa del estilo bohemio que caracterizará este otoño, no desaparecerá hasta el momento. Ni tampoco las minifaldas, tal y como nos ha indicado X. Eso sí, nos olvidaremos del print de flores para dar un toque español a nuestro fondo de armario con el estampado de lunares de Carolina Herrera o los volantes que han llamado la atención en el desfile de Rodarte. La New York Fashion Week también ha dejado claro que los tops fruncidos de la colección primavera-verano 2025 de Campillo también seguirán presentes, así como los cortes asimétricos vistos en la propuesta de Prabal Gurung o los lazos exagerados de Palomo Spain. Para seguir, las celebridades que se han aficionado a su faceta más deportiva (como Georgina Rodríguez o Kim Kardashian) se apropiarán de la tendencia sport que ha brindado Off White combinada con sandalias de tacón. O las más sofisticadas, los hombros estructurados que hemos fichado en el desfile de Grace Ling.

1. El crochet como el tejido más socorrido

Aknvas - Runway - New York Fashion Week SARAH YENESEL Agencia EFE

2. El clásico estampado de lunares

Carolina Herrera - Runway - New York Fashion Week SARAH YENESEL Agencia EFE

3. Seguiremos llevando las minifaldas

Libertine - Runway - New York Fashion Week SARAH YENESEL Agencia EFE

4. Y también los tops fruncidos

Campillo - Runway - New York Fashion Week SARAH YENESEL Agencia EFE

5. La faceta más deportiva

Desfile de Off White en la Semana de la Moda de Nueva York. @of____white

6. Veremos muchos lazos exagerados

Desfile de Palomo Spain en la Semana de la Moda de Nueva York. @palomospain

7. Los cortes asimétricos como los más favorecedores

Desfile de Prabal Gurung en la Semana de la Moda de Nueva York. @prabalgurung

8. Vuelven los hombros estructurados

Desfile de Grace Ling en la Semana de la Moda de Nueva York. @gracelingofficial

9. Apostaremos por el tul

Desfile de Christian Siriano en la Semana de la Moda de Nueva York. @csiriano

10. No nos olvidaremos de los volantes

Desfile de Rodarte en la Semana de la Moda de Nueva York. @rodarte

Tras Madrid es Moda, durante esta semana disfrutaremos tanto de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con las propuestas de los diseñadores españolas (celebrada desde el 12 hasta el 17 de septiembre), así como posteriormente de la Milan Fashion Week que tendrá lugar desde el 17 hasta el 23 del mismo mes.