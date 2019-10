Letizia le cede todo el protagonismo a Leonor con un vestido burdeos muy sencillo

La emoción de una madre al ver el debut de su hija. Ha llegado el gran momento de la Princesa Leonor y la Reina Letizia ha sabido dar un paso atrás, desde ayer en su llegada a Asturias. Letizia siempre nos deja los mejores looks del año en Asturias pero este año no ha querido robarle el protagonismo a Leonor, por eso su look más impresionante lo lució anoche sin sus hijas.