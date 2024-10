France Football se enreda en sus explicaciones del balón de Oro y ahora recurre al Clásico

Rodri se convirtió este lunes en el segundo español que gana el Balón de Oro. Una noche histórica para el fútbol español que quedó empañada por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala.

A partir de aquí el brasileño se convirtió, aunque por motivos muy distintos a los que habría deseado, en protagonista de la gala. Las teorías de la conspiración comenzaron a circular a toda velocidad en las redes sociales. Las hipótesis van desde la alargada sombra del Paris Saint Germain que habría presionado para consumar su particular venganza al Real Madrid tras perder su litigio con Kylian Mbappé al racismo que denuncian desde Brasil. Pero también hay quienes culpan de la derrota a la guerra que la UEFA mantiene con el club blanco por la Superliga.

Ante la sorpresa que supuso que el brasileño se quedara sin el galardón, medios de todo el mundo exigieron a France Football algún tipo de explicación sobre las sospechas que parecen rodear a la gala más polémica de la historia del premio. Y la respuesta ha llegado pero para generar aún más polémica. Los responsables de la revista parecen enredarse cada vez más con sus justificaciones. Si en un primer momento culparon de la derrota del brasileño a la presencia de Carvajal y Bellingham en la lista de candidatos ahora no dudan en utilizar incluso el Clásico para atizar al Real Madrid y hurgar en la herida.

"A Vinicius no sólo le perjudicó el hecho de no ser un "jugador fair-play" para algunos de los 100 periodistas que votaron, sino que el hecho de tener varios compañeros de vestuario en las votaciones le hizo perder puntos: "Sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top-5 porque, matemáticamente, le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que se llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados se repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", empezó diciendo el redactor jefe de la revista France Football, Vicent García, en unas declaraciones para L'Equipe.

Tal vez el Clásico...

Tampoco se mordió la lengua a la hora de causar de presiones al Real Madrid. "Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Este año ni el ganador ni el galardonado iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, pensaba que era un farol", explicó Vicent García.

Pero la cosa no ha quedado ahí y las nuevas explicaciones aún enfadan más a un madridismo que considera que desde la revista gala "están enseñando la patita". En declaraciones a L'Équipe, Vincent García recordó el batacazo del Real Madrid contra su máximo rival e incluso vio en la goleada el motivo de la espantada del club blanco y del vuelco final del premio: "Te puedo asegurar que nadie del City ni del Real Madrid lo sabía, quizá lo intuían. Quizá el Clásico no ayudó. No lo sé…".

Y aún hay más. Estas declaraciones no son lo único que han colocado bajo la lupa a France Football sino también su sorpresivo cambio a la hora de dar a conocer las votaciones. France Football ha decidido cambiar su sistema: en los años previos, la lista de votos ha sido publicada al día siguiente o como mucho una semana después de la gala, pero esta vez los votos no se conocerán hasta el 9 de noviembre, 12 días después.

La guerra no ha hecho más que comenzar.