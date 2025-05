El look de Amelia Bono para celebrar el Día de la Madre 2025: cazadora bomber de Zara y jeans blancos

Amelia Bono ya está de vuelta en Madrid después de unos días de vacaciones en las paradisíacas islas Mauricio, justo a tiempo para celebrar este domingo 4 de mayo el Día de la Madre junto a su familia. La influencer en los últimos días nos ha puesto los dientes, pero que muy largos desde la otra parte del mundo adelantándose al verano con el bikini triángulo que mejor sienta y que ya hemos fichado para nuestra próxima escapada.

Ahora de vuelta en la capital el tiempo no es tan agradable y Amelia ha tenido que dejar a un lado los vestidos lenceros por los pantalones vaqueros aunque eso sí presumiendo de un favorecedor bronceado muy envidiable a estas alturas del año. ¿Cómo ha celebrado la madrileña este día tan especial, te preguntas? Pues como la mayoría de españoles con una comida familiar en casa, y por supuesto nosotras no hemos podido evitar fijarnos en el look elegido por Amelia para este Día de la Madre. Cazadora bomber de Zara y pantalones vaqueros de color blanco. Un combo que grita primavera allá por donde lo mires.

El look del Día de la Madre de Amelia Bono

Es complicado vestirse en días de primavera en los que solo quieres llevar vestidos, pero el cielo es tan gris y lluvioso que te tienes que conformar con los vaqueros de turno. Estamos seguras de que ese ha sido el pensamiento de Amelia Bono esta mañana y más aún volviendo de un viaje tan ideal como el suyo en Isla Mauricio. ¿Qué hacer entonces para darle esa chispa a nuestros outfits estos días? Añadir texturas y volúmenes como en el caso de la cazadora bomber estilo utilitaria que Amelia Bono ha conseguido en Zara y que todavía está disponible.

Cazadora bomber hebilla zw collection, de Zara (99,95 euros)

Cazadora bomber hebilla zw collection. Zara

Una prenda de abrigo confeccionada en hilatura de algodón en color verde khaki y con detalles muy funcionales como el cuello subido con cierre de botones y el bajo abullonado con hebilla en la parte central.

Amelia Bono con cazadora bomber de Zara. @ameliabono

En esta ocasión, Amelia ha combinado su nueva chaqueta de Zara con unos pantalones vaqueros en color blanco y lo parece ser un cinturón de acabado rústico en color madera y negro. Sin duda una chaqueta como esta puede ser un salvavidas en tu armario en las próximas semanas si el tiempo sigue haciendo de las suyas con las constantes lluvias y tormentas que hemos sufrido en casi toda la península durante el puente de mayo. Para ir a la oficina por las mañanas para planes casuales de fin de semana, el resultado siempre será tan acertado como sofisticado, y si no que se lo pregunten a Amelia Bono quien la ha defendido como la experta de estilo que es en este Día de la Madre.