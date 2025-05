Susanna Griso tiene claro que la cazadora vaquera sigue siendo la prenda favorita de las mujeres con más estilo en primavera

Si por algo se caracteriza la primavera es por ese tiempo inestable que combina mañanas frescas con tardes soleadas, sin duda esta primavera 2025 está siendo toda una montaña rusa en cuanto a temperaturas y fenómenos climáticos, por eso las mujeres con más estilo saben que una cazadora acorde con la estación es un imprescindible en sus armarios. Prueba de ello el último look que ha compartido en su cuenta de Instagram Susanna Griso con cazadora vaquera.

Y es que no hay nada que nos dé más rabia que pasarnos un buen rato preparando nuestro look para salir a la calle y encontrarnos con esa sensación de calor o frío tan propia de la primavera. Pues bien, la solución estos meses es hacernos inseparables de esa prenda de abrigo que todas tenemos en el armario y que todos los años por estas épocas vuelva a cobrar protagonismo en muchos de nuestros looks, lo que hace tan imprescindible a la cazadora vaquera en períodos de transición como primavera y verano es su acabado casual y combinabilidad con prácticamente todo lo que tienes en el armario.

¿Por qué la cazadora vaquera vuelve cada primavera?

La cazadora vaquera tiene ese don único que pocas prendas logran mantener: el de reinventarse cada año sin perder un ápice de su esencia. No importa si la llevas en clave retro, minimalista o con detalles de tendencia como bordados, desgastes o parches. Esta prenda ha demostrado ser el comodín perfecto para equilibrar cualquier conjunto, aportando un toque desenfadado y joven, sin renunciar a la elegancia. Susanna Griso, como buena conocedora del lenguaje de la moda y de las claves del estilo práctico, pero cuidado, ha vuelto a dejarlo claro este fin de semana: no hay look de entretiempo más acertado que el que empieza o termina con una cazadora vaquera. En su caso, ha optado por una versión clásica, ligeramente entallada, combinada con un vestido rosa claro de corte midi. El resultado no solo es funcional y cómodo, sino también sofisticado y primaveral, ideal para una comida con un punto desenfadado.

El look de Susanna Griso. @susannagrisooficial

Su regreso estacional no es casualidad. La cazadora vaquera responde a una necesidad real: la de cubrirnos sin abrigarnos demasiado, la de sentirnos cómodas sin perder estilo. Y es precisamente ahí donde reside su poder. Puede acompañarte desde primera hora del día hasta última de la tarde, pasando por la oficina, una comida al aire libre o una escapada de fin de semana. Además, combina a la perfección con las tendencias de esta primavera: vestidos lenceros, faldas satinadas, pantalones blancos, alpargatas o deportivas minimalistas. En otras palabras, no hay look que se le resista y eso Susanna Griso lo tiene más que claro.