El look de Champions de Isabel Díaz Ayuso es el que nosotras vamos a llevar esta semana a la oficina con vaqueros

El fin de semana ha sido de lo más futbolero para Isabel Díaz Ayuso, si el sábado viajaba hasta Londres para apoyar al Real Madrid en Wembley, ayer recibió a los campeones en la Comunidad y también fue a Butarque para vivir el ascenso del Leganés a Primera. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Real Madrid, a los que felicitó por ser el “mejor equipo del mundo en el mejor momento de su historia y cuando está logrando los mayores triunfos”, tras alzarse el sábado con su 15ª UEFA Champions League de fútbol en la final que les enfrentó al Borussia Dortmund en el estadio londinense de Wembley. Ayuso dijo que “tener unos sueños, querer volar alto, no tener complejo ante la victoria ni tampoco miedo ante la derrota. Es compartir con los tuyos, como tantos lo han hecho este fin de semana desplazándose a Londres o reuniéndose en casas y bares”. Unos sentimientos que, a su juicio, “se comparten entre padres y abuelos con sus hijos y nietos, en la familia, con los amigos y que dejan recuerdos para toda la vida”. Y nosotras nos hemos fijado, cómo no, en su look.

Un estilismo de Isabel Díaz Ayuso para un domingo de fútbol que es perfecto para llevar a la oficina esta semana, y nosotras se lo vamos a copiar. Ahora blazer blanca ideal que ha combinado con un chaleco sastre debajo, que ya sabemos que son maxi tendencia esta temporada y los eternos jeans que todas las mujeres tenemos en nuestro armario. Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024. Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con una blazer blanca y unos jeans. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Otro lookazo para la lista de Isabel Díaz Ayuso.

El Real Madrid celebra su 15º título de la Liga de Campeones Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Un estilismo que ya le hemos visto lucir a Ayuso en varias ocasiones, en diferentes combinaciones de colores, que sin duda, se ha convertido en uno de sus uniformes favoritos.