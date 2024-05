De Isabel Díaz Ayuso a Carmen Lomana o Tana Rivera, los mejores estilismos que nos ha dejado una tarde de toros en Las Ventas

Mientras que las celebridades han asistido a Las Ventas para ver torear a Cayetano Rivera, nosotras hemos fichado todos los looks de las invitadas a este evento. Ya se está convirtiendo en costumbre analizar el estilismo de las famosas cuando asisten a este espacio, puesto que es uno de los momentos perfectos para analizar y coger ideas para esta temporada de primavera-verano 2024. Algunos rostros conocidos que suelen asistir a este tipo de acontecimientos son integrantes de la Casa Real, como Victoria Federica o la Infanta Elena, o de la alta sociedad como Cayetana Rivera. Eso sí, manteniendo sus fieles estilos tanto si son elegantes y clásicos como juveniles y modernos. Teresa Urquijo también es una de las celebridades que solemos ver en Las Ventas de Madrid, como la última vez para celebrar San Isidro con un traje de americana y pantalón de vestir en morado. No cabe duda de que, en este coso taurino podemos encontrar los looks más elegantes y referentes para los próximos meses. Esta vez, hemos fichado todas las propuestas estilísticas de las asistentes a una tarde taurina en Las Ventas de Madrid y podemos decir que muchas de ellas las podemos llevar a la oficina para ser la más original.

Isabel Díaz Ayuso ha impresionado con un look muy favorecedor a la par que elegante (con un toque sexy). La presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por uno de sus colores más confiados, como es el negro, para triunfar con un top con los tirantes bajos y un hombro al descubierto. Le ha dado el toque de color (y ha elevado el look con ello) a través de un pantalón de pinzas muy alto y ancho en rojo, a conjunto con unos pendientes muy españoles. Eso sí, no ha dudado en volver a ponerse los zapatos planos de plataforma para estar cómoda durante el acontecimiento. Carmen Lomana ha mantenido su esencia sofisticada para demostrarnos cómo vestir en la oficina en primavera. Estamos hablando de un total look en negro de top con mangas abullonadas y pantalones de pinzas combinado con la prenda estrella del verano: chaleco con bordados con un guiño a la moda española. Asimismo, hemos visto a Cayetana Rivera con un mono largo en blanco con espalda descubierta. Una opción que hasta podemos tomar de inspiración para nuestros looksde invitada a un bautizo o comunión.

Isabel Díaz Ayuso con top de hombro caído y pantalones de pinza perfecto para los looks de oficina

Isabel Díaz Ayuso en Las Ventas. Gtres

Carmen Lomana con total look en negro y chaleco bordado que eleva el estilismo

Carmen Lomana en Las Ventas. Gtres

Cayetana Rivera con mono largo con espalda descubierta que podemos llevar como look de invitada a una comunión o bautizo

Cayetana Rivera en Las Ventas. Gtres

Una vez más, las celebridades han acudido a Las Ventas de Madrid para ver torear a Cayetano Rivera con estilismos elegantes (pero, con toques en tendencia) que nos servirán como inspiración para vestir esta primavera y verano.