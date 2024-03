El look de devota de Georgina Rodríguez en la Semana Santa de Madrid también es con un vestido de efecto tipazo

Tengas vacaciones o no, todos estamos celebrando a nuestra manera la Semana Santa y Georgina Rodríguez no podía ser menos que está de vuelta en Madrid esta Semana Santa para empezare el rodaje de la que será la tercera temporada del docu-reality Soy Georginaque protagoniza en Netflix. Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo y brillando en Arabia, y también en España. Y ahora es para celebrar la Semana Santa este fin de semana, lo ha hecho con este vestido marrón estrecho con transparencias y ahora para ser la más devota con un vestido blanco de 'efecto tipazo'. Sí, porque ella es así, mientras nosotras buscaríamos un estilismo mucho menos sexy para un acto de fe, ella siempre apuesta por el 'más es más', y le da igual la ocasión. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos sus dos primeras temporadas del reality de Netflix y del que estamos deseando ver esta tercera parte que acaba de empezar a grabarse. Porque sí el fin de semana era un vestido con transparencias, ahora es una blanco de manga larga que marca todas sus curvas.

Una imagen de devota de Georgina Rodríguez que suponemos que formará parte de la tercera temporada de su serie en Netflix, que estará viviendo con ella esta Semana Santa en Madrid, después de su primer rodaje en Arabi en Ramadán. Pues Georgina Rodríguez nos tiene muy bien acostumbradas con sus prendas estrellas que todas queremos en nuestro vestidor porque son tendencia.Y ahora lo ha dejado claro con este vestido blanco de 'efecto tipazo' con su larguísima melena en una coleta peinada con efecto mojado ondulada. Si solo vas a invertir en un vestido esta primavera, que sea blanco, y la novia de Cristiano Ronaldo lo tiene claro. Los vestidos blancos inundaron las pasarelas de primavera-verano 2024, un rotundo gesto con el que los diseñadores dejaban a un lado los fragantes florales y se alejaban del ya omnipresente rojo. De Dior, Christopher Esber y Acne Studios, y ahora Georgina con este estilismo en Madrid.

Los desfiles de alta costura, en los que la tradición dicta que los diseñadores cierren las colecciones con un look nupcial, marcaron una nueva era para el vestido blanco en la que la técnica triunfa sobre la feminidad., y más con la era 'coquette' tan tendencia. Aunque Georgina sigue apostando por sus estilismos más sensuales aunque sea para ser toda una devota en esta Semana Santa en Madrid.