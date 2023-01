No hay vestido más corto (ni más tendencia) que este que ha llevado Georgina Rodríguez para una cena romántica en Arabia Saudí

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo en Arabia. Si ayer era en su visita familiar a un parque de atracciones que cerraron para ellos solos, hoy es con su look para irse de cena romántica con Cristiano Ronaldo. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar este invierno 2023 para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos en su primera temporada del reality de Netflx y del que estamos deseando ver la segunda parte.

Georgina Rodríguez no solo acumula millones de fanáticos en sus redes sociales, gracias a un estilo muy propio, sino que su vestidor es residencia de exclusivas prendas de lujo: Gucci, Gaultier, Cavalli… Todos luchan por vestirla. Y ni las normas de Arabia Saudí van a cambiar su estilo tan sexy y llamativo. Su gusto por lo ceñido, unos maquillajes marcados o los vestidos exuberantes al más puro estilo de las Kardashian. Todo eso combinado con las joyas más caras, o unos leggings y unas zapatillas. Gio tiene para todos los gustos y momentos.

Y esta noche, para irse de cena romántica con Cristiano Ronaldo ha optado por uno de esos vestidos que tanto le gustan a ella y que tan acostumbradas estamos a verla lucirlos. Un diseño de lo más ceñido para pronunciar sus curvas, muy corto, de manga larga y con el cuello subido. Todo ello combinado con unos taconazos blancos que estilizan aún más sus piernas y hacen que visualmente aún parezcan más largas.