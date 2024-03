La blusa más coquette (y pija) de la Semana Santa en Sevilla la tiene Tana Rivera

Un año más Sevilla se ha llenado de cofrades en un Lunes Santo empañado por la previsión de lluvias que, sin embargo, no ha impedido que los principales pasos saliesen a procesionar por las calles de la ciudad. Devota de la Semana Santa, Cayetana Rivera no se ha perdido esta tradición a la que es fiel año tras año y que en esta ocasión ha disfrutado desde un céntrico balcón muy bien acompañada, y como de costumbre, derrochando todo su estilo y elegancia que en cada acto la convierten en una de las chicas mejor vestidas de Sevilla. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este conjunto que es perfecto para ser la invitada ideal a todas las bodas de 2024 con una blusa de lo más coquette y romántica. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera despunta como referente de estilo patrio y en su fondo de armario se esconden las piezas imprescindibles de la temporada, muy amiga de Victoria Federica, las dos comparten su amor por la moda, los toros y las tradiciones más españolas.

Hace dos años, Tana Rivera debutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella.Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma de lucirlo es con una blusa de lo más romántica como la suya en un color morado perfecto para esta época, y con los puños fruncidos.

Tana Rivera, derroche de complicidad con Manuel Vega en la Semana Santa de Sevilla Europa Press

Precisamente escoge cada atuendo con una máxima: marcas 'made in Spain'. En su recién estrenado armario de primavera hay más: estampados tendencia, colores vibrantes y vestidos superventas. Y a nosotras no nos puede gustar más su estilo. Por eso estaremos pendientes de todos los estilismos que nos deja en esta Semana Santa de Sevilla.