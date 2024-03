Georgina Rodríguez comienza el rodaje de la temporada 3 de 'Soy Georgina' con este vestido marrón con transparencias

Después de su primera sesión de fotos en Ramadán que ha creado mucha polémica en redes sociales, Georgina Rodríguez está de vuelta en Madrid esta Semana Santa para empezare el rodaje de la que será la tercera temporada del docu-reality Soy Georgina que protagoniza en Netflix. Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo y brillando en Arabia, y también en España. Y ahora es para celebrar la Semana Santa este fin de semana, lo ha hecho con este vestido marrón estrecho con transparencias. Y después de eso, un lookazo para irse al futbol de nuevo con los jeans pitillo o los vestidos más estrechos. Lo que está claro es que sigue fiel a su estilo. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos sus dos primeras temporadas del reality de Netflix y del que estamos deseando ver esta tercera parte que acaba de empezar a grabarse.

Georgina Rodríguez siempre es una buena inspiración a la hora de hacernos una idea de cómo vestir en un evento y destacar entre la multitud. Pero, tampoco nos podemos olvidar de sus looks casuales para no pasar desapercibida en nuestro día a día. Pues Georgina Rodríguez nos tiene muy bien acostumbradas con sus prendas estrellas que todas queremos en nuestro vestidor porque son tendencia.Y ahora lo ha dejado claro con este vestido marrón de 'efecto tipazo' que ella ha lucido con transparencias, dejando a la vista el sujetador. Con su larguísima melena suelta peinada con efecto mojado ondulada y un maquillaje en el que sus ojos se convertían en el centro de atención gracias a unas pestañas infinitas. Lo que está claro es los peinados 'efecto mojado' vuelven a ser tendencia, porque también lo vimos lucir a Lola Lolita en los Premios Ídolo 2024. Aunque los primeros días la vimos con túnicas y una vestimenta más adaptada a Arabia Saudí, ya hace meses que Georgina Rodríguez ha lucido los mismos outfits que luciría en Madrid. Y esta pasada noche lo ha vuelto a demostrar con este vestido marrón con pantalones debajo, que además de ser máxima tendencia para esta primavera 2024, no puede ser más sexy y marcar más sus curvas. Un vestido perfecto paraprimavera.

Un vestido que Georgina Rodríguez, además, ha combinado con unos pantalones a conjunto, debajo del vestido. Una tendencia que ha amenazado con volver, pero de momento la moda más popular se ha resistido a ello. Porque si en las primeras temporadas de su documental de Netflix la mujer de Cristiano Ronaldo nos dejó lookazos, seguro que en esta nueva edición que ya está rodando, aún supera la de temporadas pasadas.