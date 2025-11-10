4 manicuras fuera del clásico granate que van a triunfar este invierno

Visto en las celebridades. A la hora de acudir al salón de belleza y decidir qué manicura hacernos esta vez cada vez se hace más complicado durante el invierno. Tenemos la clásica gama de colores a la que siempre recurrimos, como son los granates, con el mismo aire sofisticado y atemporal que complementa con cualquier look.

Pero, si tu intención es romper con la tradición, en nuestra sección Lifestyle de La Razón traemos nuevas fórmulas que sientan igual de bien. Más allá de las tendencias en manicura, tenemos una infinidad de tonos cálidos y que invitan a abrazar una temporada de frío acompañada de una de las festividades más mágicas, la Navidad. Además de los colores neutros (que siempre son una buena opción para estilizar las manos), también se han instalado otras técnicas que siguen esa esencia elegante desde un enfoque más moderno o contemporáneo. Pasando por el efecto glaseado que tanto hemos visto a las famosas, los adornos con elementos glitter o joya o con el color de la temporada: el chocolate.

Blanco lechoso de efecto glaseado

Desde que nos descubrió la manicura de efecto glazed celebridades de gran calibre como Hailey Bieber o Kendall Jenner no hemos parado de pedirla en el salón de belleza. Sigue siendo la elección favorita de las que siguen el estilo minimalista, pero ahora más con un acabado brillante.

Perfecta para aquellas que buscan lo más sencillo, pero sin que pase por desapercibido, para estilizar las manos y conseguir un aspecto pulido y cuidado.

Manicura de efecto 'glazed'. Gtres

La vuelta del estampado de mármol

Como decimos, vuelve una de las manicuras que más se popularizó en el año 2016: el efecto mármol. Pero, desde un aire elegantísimo, sutil y nada extravagante. Dejaremos de lado los colores más llamativos para adelantarse los oscuros (como los negros o los grises).

Con el fin de conseguir un diseño con textura ligera, innovadora y sin ser demasiado exagerada. Es versátil y sofisticada que se adecúa tanto en el día a día como en las veladas más especiales.

Manicura de efecto mármol. Gtres

Con elementos joya

Cuando se acerca el invierno, nuestras uñas comienzan a decorarse con elementos glitter, joya o en formato 3D. Se trata de una alternativa que ayuda a favorecer nuestras uñas de una manera más festiva o glamurosa para dar un toque extra, pero sin excederse. Normalmente lo hacemos sobre bases neutras (como rosas, blancos o nude) para conseguir un resultado glam, minimalista y que se adapta a cualquier estilo.

Manicura neutra. Gtres

El color de la temporada: manicura chocolate

Siempre lo hemos tenido en el radar, pero este invierno el chocolate se ha convertido en el verdadero protagonista de nuestras uñas. Además de ser un color acogedor y cálido, no desentona ni con ningún estilo ni tampoco en ningún entorno.

Es más, es tan versátil que se puede jugar con diferentes técnicas que lo elevan: el efecto terciopelo, las francesas o el animal print, entre otras. Lo vemos en todos los aspectos tanto del sector de la moda como de la belleza y ahora se está apoderando de las manicuras más en tendencia.

Manicura chocolate. Gtres

Las manicuras perfectas para este invierno destacan por el menos es más, así como están comenzando a ser las más pedidas en los salones de belleza. Ahora que estamos a punto de comenzar las cenas de empresa o las veladas de Navidad, tenemos que ir nutriéndonos de la máxima inspiración para brillar.