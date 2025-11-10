Tamara Falcó recupera la gorra (y la balaclava) para el frío de invierno y nos enseña cómo llevarlas con estilo

Tamara Falcó ha compartido durante estos días varias imágenes desde Nueva York y, entre todas ellas, hay un look que ha llamado especialmente la atención. No por ser extravagante o complicado, sino precisamente por lo contrario: sencillo, funcional y perfectamente adaptado a la realidad del otoño, ese momento en el que hace frío por la mañana, calor al mediodía y vuelve a refrescar por la tarde. Y ahí es donde Tamara juega con ventaja.

La marquesa ha apostado por una combinación que hasta hace poco podía parecer arriesgada: gorra + balaclava. Dos accesorios que, en principio, pertenecen a mundos distintos. La gorra es más urbana y deportiva, mientras que la balaclava se ha convertido en el complemento estrella para combatir el frío sin perder estilo. Sin embargo, Tamara los une y consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y estética.

La clave está en los tonos neutros

Para que esta mezcla funcione, Tamara apuesta por una paleta de color muy pensada: tonos marrón chocolate, arena y beige. El abrigo largo y envolvente es el corazón del look, una prenda que abriga, estiliza y aporta presencia incluso cuando el resto del conjunto es relajado. Debajo, un jersey con capucha en tono neutro que se integra con la gorra y que, junto con la balaclava, configura un juego de capas cálido y favorecedor.

La gorra, en tono claro, añade el toque urbano. La balaclava, en punto grueso y suave, aporta el efecto acogedor. Juntas no compiten: se complementan.

Un look pensado para caminar

Tamara Falcó aparece cruzando calles de Manhattan, rodeada de árboles cambiando de color y edificios históricos. No se trata de un posado estático, sino de un look que se mueve, que acompaña el ritmo de la ciudad. Las zapatillas blancas cierran el conjunto con lógica: son cómodas, modernas y permiten caminar sin renunciar al estilo.

Este es el tipo de outfit que demuestra algo importante: la moda no está reñida con la practicidad. No hace falta pasar frío para ir bien vestida, ni renunciar a la comodidad para construir un look con intención.

Cómo copiar este look fácilmente

Lo mejor es que no requiere grandes compras. Basta con recuperar prendas básicas del armario:

Un abrigo largo y envolvente en tono chocolate o negro.

Un jersey con capucha en color neutro.

Una balaclava (o pasamontañas) de punto suave.

Una gorra sencilla sin logo o con logo pequeño.

Zapatillas blancas o marrones.

Colocar primero la balaclava, después la gorra y dejar el abrigo con caída natural hace que el resultado sea armonioso y actual. Tamara Falcó vuelve a recordarnos que el estilo está en los detalles. Que la moda también puede ser cálida, práctica y realista. Y que, sí: la gorra y la balaclava pueden ir juntas. Solo había que saber cómo.