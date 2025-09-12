El conjunto de Scalpers con el que Victoria Federica conquista la noche madrileña (y van a amar las chicas más pijas)

Victoria Federica se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del panorama social y de moda en nuestro país. Su presencia en los eventos más exclusivos siempre genera expectación y, una vez más, lo ha demostrado durante una noche de moda en Madrid, donde apostó por un estilismo elegante, actual y con mucho carácter, que no pasó desapercibido.

La hija de la infanta Elena sabe cómo marcar la diferencia con cada aparición pública, y en esta ocasión lo hizo apostando por un conjunto de la firma Scalpers, con el que logró equilibrar a la perfección la comodidad y la sofisticación. Un look que confirma por qué se ha convertido en una de las jóvenes referentes de estilo en España.

El look de Victoria Federica en Madrid

Para esta velada especial, Victoria Federica escogió un top asimétrico con frunces en color marrón oscuro (39,99 euros), confeccionado en un tejido ligeramente elástico que realzaba la silueta de manera sutil y elegante. El diseño off the shoulder, con un escote irregular que dejaba un hombro al descubierto, aportaba un aire moderno y favorecedor, además de un punto sensual sin resultar excesivo.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Combinó esta prenda con un pantalón de aberturas bordados en color negro (89,90 euros), también de Scalpers. Se trata de un diseño confeccionado en 100% algodón, de corte regular fit y pernera ancha, adornado con delicados bordados verticales que alargan la figura y con aberturas estratégicas que aportan movimiento y un extra de estilo al caminar. Una elección que refleja a la perfección el equilibrio entre tradición y vanguardia que caracteriza a la firma.

Top. Scalpers

En cuanto al calzado, Victoria Federica apostó por unos zapatos de punta cerrada en negro, un básico elegante y versátil que no resta protagonismo al look, pero sí aporta el toque final de sobriedad.

Un look ideal para la noche madrileña

Este conjunto no solo resultó perfecto para una cita nocturna en Madrid, sino que también representa la tendencia actual de apostar por prendas con detalles cuidados y cortes originales. Tanto el top asimétrico como el pantalón bordado elevan el look sin necesidad de grandes complementos, dejando que la propia silueta y la caída de las telas hablen por sí mismas.

El look de Victoria. Instagram @vicmabor

Además, el binomio de colores oscuros, marrón y negro, es una apuesta segura para el entretiempo y una de las combinaciones más elegantes que veremos esta temporada.

Victoria Federica, referente de estilo

No es la primera vez que Victoria Federica confía en Scalpers, una de las firmas españolas que más está despuntando en el terreno de la moda femenina. Con este look, la joven vuelve a dejar claro que tiene un estilo propio, sofisticado y a la vez desenfadado, capaz de captar todas las miradas sin necesidad de estridencias.

Pantalones. Scalpers

Su aparición en Madrid confirma lo que muchos ya apuntaban: Victoria Federica se ha consolidado como un icono de moda nacional, cuyas elecciones estilísticas inspiran tanto a jóvenes como a expertas en moda que buscan nuevas formas de actualizar sus armario