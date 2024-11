El look para irse de fiesta de Tamara Falcó es con pantalón de piel de Mango y top asimétrico de Zara

Ya sabemos que los jueves por la noche para nosotras son sagrados con 'El Hormiguero' y los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca. Pero anoche tuvimos que compartir el protagonismo con los Premios Onda y los Latin Grammy en Miami, pero igualmente el look de la hija de Isabel Preysler no decepcionó, y es perfecto para irse de fiesta en invierno. Un estilismo con los pantalones de piel más tendencia como protagonistas, en su caso de Mango y un top asimétrico negro de Zara que además incorpora un cinturón para definir la silueta.

Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este otoño. Y ahora es Tamara Falcó la que nos lo ha dejado claro con estos negros de piel. La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del otoño se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. Una forma de llevar los pantalones de piel de Tamara Falcó que le podemos copiar hasta para ir a la oficina con una camisa. Pero para ir de fiesta también nos parecen perfectos con un top como el que ha lucido ella para su sita de los jueves con Pablo Motos.

El look de Tamara Falcó. @tamara_falco

Pantalón recto de piel de Mango (35,99 euros)

Pantalón piel. Mango

Top asimétrico cinturón de Zara (19,95 euros)

Top. Zara

Un 'total look' en negro que nos parece perfecto para salir de fiesta y que Tamara Falcó ha combinado con zapatos de Lodi y pulseras de Moncolier.