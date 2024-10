Sara Carbonero tiene claro que el marrón es el color del otoño y lo lleva con los pantalones más anchos

El marrón es el eterno color del otoño, y Sara Carbonero lo tiene claro y se ha marcado un 'total look' en este tono con pantalones muy anchos que se han convertido en sus favoritos en las últimas semanas. Está claro, todas las mujeres elegantes necesitan un pantalón ancho o palazzo este otoño en su armario. Y Sara Carbonero también lo sabe. La periodista ha recurrido a los pantalones que nunca faltan en el armario de las mujeres más elegantes; los palazzo. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Aunque ella es mucho más alta, pero ha demostrado como ser elegante con un 'total look' negro con pantalones anchos que hasta son elegantes para un look de otoño.

Porque aunque el color en tendencia de la temporada sea el burdeos, el marrón es el color eterno que asociamos al otoño, como la caída de las hojas, y Sara Carbonero lo ha demostrado con este estilismo de domingo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son una de esas prendas muy elegantes para ir a la oficina. Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este otoño.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Unos pantalones anchos marrones que Sara Carbonero ha combinado con una camiseta a tono y un maxi cárdigan también en marrón todo muy conjuntado. Aunque eso sí, le daba el toque negro con el calzado y la chaqueta que llevaba en la mano.