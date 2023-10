El look más cómodo para este sábado de otoño lo tiene Sara Carbonero y sabemos cómo copiárselo

Todo lo que queremos para estos próximos meses es un buen conjunto pijamero para estar bonitas y cómodas en nuestra casas. A finales de verano, Sara Carbonero nos dejó caer que estaban en tendencia dentro de los estilismos del streetwear. O, incluso Cristina Pedroche. Pero, en su última publicación de Instagram, en la que además de enamorarnos (de un flechazo) de sus dos mascotas, nos ha avisado que este tipo de total looks pijameros también serán top dentro de casa. Y muy probablemente vamos a querer el outfit casero que nos ha mostrado. Nos encanta ver el lado más personal de la periodista y leer las reflexiones que nos regala un sábado por la mañana. Pero lo que realmente nos chifla son sus vestimentas tan básicas, pero con un toque muy cool, que siempre intentamos replicar. Esta vez no se trata de un homewear con el que nos dé vergüenza abrir al repartidor de confianza, sino de un conjunto jogger grisáceo (que se ve muy gustoso y suave) combinado con una sobrecamisa de pana en color beige.

Costumbres cotidianas como tomar una infusión en taza, escuchar tu playlist favorita o leer el libro que has empezado deben saber diferente sintiéndote guapa y favorecida. Por ello, la lección de moda que nos ha dado Sara Carbonero la debes incorporar en tu rutina ahora mismo. Es muy fácil, únicamente hazte con un comfy total look en un color básico (de esta manera puedes jugar con la versatilidad) y el paso más importante es el de añadirle dicha prenda de pana. Además de quedarte fenomenal, no pasarás frío y causarás una necesidad a tu compañera de piso.

Tampoco te cierres puertas (y nunca mejor dicho), porque este estilismo lo puedes extrapolar a las calles sin ninguna preocupación. Añádele unas zapatillas deportivas que estén de moda y unos complementos que lo eleven, como una gorra con visera o unas gafas de sol. ¿Quién podrá extrañarse de que se trata de tu ropa de ir por casa? Y si te descubren tienes la excusa de que está en la cima de las tendencias de este otoño-invierno.

De la misma manera que Sara Carbonero nos enseña looks para ir divina a la oficina, esta vez nos lo ha puesto muy fácil para seguir sus pasos y estar igual de guapas que ella en sus fotografías. A nosotros nos encanta y lo más probable es que nos atrevamos a llevarlo también fuera de casa. ¿Y tú?