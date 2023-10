Sara Carbonero estrena su nuevo look en Milán con un estilismo de lo más elegante para ir a la oficina en octubre

Nos acabamos de enamorar del look de Sara Carbonero, y no es para menos. Si ayer estrenaba su nuevo corte de pelo con un 'long bob' a la altura de la clavícula, o clavicut, ahora se ha ido a un evento de la firma italiana Falconeri en Milán. Una marca de ropa de la que la periodista es imagen y destaca por sus tejidos de cashmere de alta calidad. Por eso, para este desfile nocturno, Sara Carbonero ha optado por lucir un look de la marca con jersey finito de escote de pico en color camel y un pantalón de traje a tono. Un estilismo de lo más elegante y perfecto para ir a la oficina en este mes de octubre. Sara Carbonero se acaba de sumar a la tendencia 'beauty' estrella del otoño, sí, a la de cortarse la melena. Otra temporada, el corte bob ocupa un lugar de honor, y la periodista ha sido la última en sumarse a la moda de llevar el pelo corto, aunque eso sí, el suyo es un 'long bob'. De Vicky Martín Berrocal a Alba Díaz, todas estamos pidiendo en nuestras peluquerías de confianza un corte de pelo,y Sara Carbonero también ha dicho adiós a su larga melena para apostar por un corte por la clavícula, con flequillo abierto con mechones cortina que marcan su rostro.

Una melena cortita que Sara Carbonero ha estrenado en Milán con este estilismo que nos ha encantado para nuestros días de trabajo. La gran ventaja del color camel es, sin duda, su versatilidad casi ilimitada. En el extremo opuesto, el lado negativo de apostar por esta clase de tonalidades, es que suelen dar lugar a conjuntos demasiado previsibles. Y Sara Carbonero nos lo acaba de dejar claro con este estilismo.

Sara Carbonero en Milán. @saracarbonero

Un estilismo perfecto para ir a la oficina, y como ha demostrado Sara Carbonero, también es ideal para ir después a cenar con amigas. Porque las prendas en color camel son una tendencia eterna que no pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten.