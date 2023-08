Sara Carbonero vuelve a la rutina de Madrid con el conjunto pijamero más cómodo (y agotado)

Sara Carbonero está de vuelta en Madrid, a la rutina, al trabajo y preparada ya para la vuelta al colegio y a los entrenamientos de sus hijos. Pero antes de todo eso ha querido disfrutar de un tranquilo paseo por las calles de Malasaña para visitar algunas de sus librerías favoritas para empezar septiembre con una nueva lectura. Y nosotras, como siempre, nos hemos fijado en el look de la periodista porque siempre es pura inspiración con su estilo más boho a base de básicos. Aunque esta vez nos ha sorprendido saliendo de su zona de confort con este conjunto pijamero de estampado paisley de la firma francesa Sandro que por desgracia no se lo vamos a poder copiar porque está agotado. Eso sí, sigue el patrón de la tendencia los shorts de estilo calzoncillo que no hemos dejado de llevar en todo el verano, y que van a seguir triunfando esteotoño 2023 con blazers y botas. Claro está, que Sara Carbonero como buena amante de la moda, lo tiene claro.

Este verano hemos visto los 'boxers' más tradicionales con camisetas de tirantes básicas o con camisas XXL a juego, consiguiendo un 'outfit' completo y versátil para todo tipo de ocasión. En cuanto al calzado, no tienes de qué preocuparte. Quedan genial con cualquier deportiva y con todo tipo de bota alta. Que no te de miedo hacer combinaciones que en tu cabeza parecen imposibles.Sara Carbonero ha combinado el conjunto pijamero azul de Sandro con unas sandalias de plataforma para aprovechar los últimos coletazos del verano.

Aunque eso sí, Sara Carbonero le ha dado su toque más hippie a este conjunto con muchas joyas y un bolso de esparto también muy veraniego. Un estilismo que podríamos ver en cualquier ciudad costera de España o en Formentera, pero que la periodista acaba de lucir por calles más bohemias de Madrid.