El look más fresquito (y cómodo) de Paula Echevarría para sobrellevar el calor de Madrid con mono corto y sandalias planas de Primark

El calor que está haciendo en Madrid no es normal, y si aún te ha pillado con el cambio de armario sin hacer, el estilismo de Paula Echevarría de Primark te va inspirar para vestirte estos días porque es tendencia, cómodo y fresquito. En los últimos días los termómetros han ido subiendo y ayer se registraron temperaturas auténticamente veraniegas en gran parte del país. El mes de mayo, que concluirá este viernes, afronta su recta final con calor más propio de julio en la mitad sur peninsular, donde se podrían alcanzar los 40 grados por primera vez este año. El mono de Grace Kelly, que ella combinó con un pañuelo colocado estratégicamente en uno de los bolsillos, cinturón de piel y alpargatas, es una de esas prendas perfectas para primavera o entretiempo por su versatilidad y capacidad para adaptarse a los cambios de temperatura. Abriga lo justo, puede llevarse con una chaqueta por encima y, si se elige un modelo de manga larga, permite remangarla o no según suban o bajen los termómetros, y ahora es Paula Echevarría la que lo luce en Madrid con unas sandalias planas de tachuelas también de Primark.

Para este martes tan veraniego, Paula Echevarría ha lucido un mono de manga corta y pantalón corto de su nueva colección con Primark que seguro que comparte con su hija Daniela que también la acompañó a la fiesta con un vestido también de su madre. En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada. Cada una de las piezas muestra fluidez y simplicidad. Y nosotras nos hemos enamorado de este vestido lencero que se va a convertir en un fondo de armario.

Un estilismo que Paula Echevarría ha estilizado con un cinturón para que de esta forma se marque la cintura y no sea tan ancho.