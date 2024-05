Paula Echevarría se ha ido de fiesta con el vestido lencero de Primark que las mujeres de 46 años van a compartir con sus hijas

El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung, y ahora es Paula Echevarría el que ha estrenado el de su colección para Primark en la inauguración de la nueva tienda de la cadena en Madrid. Primark abre este jueves una nueva tienda en Madrid, en el número 8 de la calle del Conde de Peñalver esquina con calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca, tras una inversión de más de 15 millones de euros. El establecimiento supondrá la tienda número 63 de Primark en España y la número 11 en la Comunidad de Madrid. La nueva tienda es la segunda 'flagship' de Primark en la capital y la quinta en el país (Madrid Gran Vía, Plaza de Cataluña, Bilbao Gran Vía y Valencia Ruzafa). La tienda cuenta con una superficie de más de 3.600 metros cuadrados de espacio comercial distribuidos en cinco plantas, y anoche tuvo lugar la fiesta de inauguración en Madrid que no se quiso perder Paula Echevarría como buena embajadora de la marca.

Para la ocasión, Paula Echevarría optó por lucir este vestido lencero negro de su nueva colección con Primark que seguro que comparte con su hija Daniela que también la acompañó a la fiesta con un vestido también de su madre. En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada. Cada una de las piezas muestra fluidez y simplicidad. Y nosotras nos hemos enamorado de este vestido lencero que se va a convertir en un fondo de armario.

Paula Echevarría con vestido lencero. @pau_eche

Vestido lencero, de Primark (25 euros)

Vestido lencero. Primark

Un vestido lencero que Paula Echevarría ha combinado con sandalias de tacón alto también en negro, demostrando además que resalta el primer bronceado de la temporada que la actriz ya luce con un tono de lo más envidiable.