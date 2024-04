De Paula Echevarría a María Pombo, los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Laureus en Madrid

Nadie se ha querido perder esta alfombra roja del deporte en Madrid. El Palacio de Cibeles de Madrid es el escenario, esta noche, de la Gala de los Premios Laureus 2024, que reconocerá a los deportistas y equipos más sobresalientes del año 2023 y donde las mejores, y únicas opciones, del deporte español vienen a través del fútbol femenino, brillante el año pasado en lo individual y en lo colectivo. Y como siempre, con los mejores estilismos para analizar en la alfombra roja. La capital de España acoge esta noche la ceremonia de los premios Laureus, conocidos como Oscars del deporte y que llegan por primera vez a Madrid, gracias a un acuerdo con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. "Madrid está en la élite mundial del deporte", ha celebrado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, desde Ifema Madrid, donde ha subrayado que grandes leyendas del deporte estén por la capital estos días. Así, ante la posibilidad de ganar uno de los simbólicos 'Oscars del Deportes' están las futbolistas internacionales del FC Barcelona Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo, y la selección española de fútbol, que son las tres nominaciones del deporte español en esta edición que reunirá en la capital a un gran elenco de deportistas y exdeportistas de talla mundial. Y como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en loslooks de esta alfombra roja de los Premios Laures 2024 de altura.

Pero no solo deportistas, también hemos podido ver en esta alfombra roja a celebrities e influencers como Paula Echevarría, Laura Escanes, María Pombo, o Nieves Álvarez. ¡No te pierdas los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Laureus 2024 en Madrid!

María Pombo con vestido Versace y joyas de Suárez

María Pombo y Pablo Castellano. Gtres

Nieves Álvarez con vestido de Atelier Pronovias

Nieves Álvarez. Gtres

Laura Escanes con vestido blanco con transparencias

Laura Escanes. Gtres

Paula Echevarría con vestido con apertura y volante combinando el rosa y el rojo

Paula Echevarría en la alfombra roja de los Laureus en Madrid. Gtres

Ana Moya con vestido plateado de Hortensia Maeso

Ana Moya. Gtres

Marc Márquez junto a Gemma Pinto con vestido de Natalia Però y zapatos de Inés Domecq shoes

Gemma Pinto y Marc Márquez. Gtres

Simeone y Carla Pereyra

Simeone y Carla Pereyra. Gtres

Paddy Noarbe con vestido estructura dorado y negro

Paddy Noarbe. Gtres

Lidia Torrent con vestido dorado de Jantaminiau

Lidia Torrent. Gtres

La Academia Laureus desarrolla acciones solidarias en unos 40 países, en los que calcula que ha trabajado con unos seis millones de niños en campamentos relacionados con el deporte y la vida sana.