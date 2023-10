El look más raro (y arriesgado) de Aitana con el que nos ha sorprendido a todos

Aitana no nos deja de sorprender con sus estilismos, y en esta noche de música en Madrid, no podía ser menos. El Florida Park de Madrid se ha llenado de artistas y famosos este martes noche para vivir en directo el anuncio de los nominados de LOS40 Music Awards Santander 2023. LOS40 ha organizado una cena para anunciar el listado de artistas que optan a llevarse la estatuilla este año el próximo 3 de noviembre en el Wizink Center, y ahí es donde hemos visto looks de lo más raros e inexplicables, entre ellos, el de Aitana. La noche y el día con la gala solidaria en la que a la misma hora en Madrid brillaban Carmen Lomana o Victoria Federica. Pero indiscutiblemente, todo es moda. Muy dispar, pero moda al fin y al cabo.

Un look de Aitana en negro de estilo rockero con tejido con tachuelas plateadas que se compone por un top asimétrico con cut out y unos pantalones en la misma tela muy largos y con aperturas en el bajo que dejaban a la vista los maxi tacones con plataformas que lucía la artista catalana. Sin duda, entre 15 y 20 centímetros, entre tacón y plataforma tienen esas sandalias. Un estilismo de lo más raro de Aitana que culmina con unos guantes unidos en las dos manos. O lo que es lo mismo, un outfit nada práctico y ponible de Aitana Ocaña.

Aitana Ocaña con look imposible. Gtres

"La verdad es que estoy muy bien. Tengo que decir que estoy sorprendida un poco con todo lo que ha pasado, pero estoy muy bien", ha dicho Aitana al ser preguntada por toda la polémica que han envuelto las coreografías de su gira.