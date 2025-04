El look premamá de Teresa Urquijo en una procesión en Madrid: blusa de flores, pantalones rectos y mocasines clásicos

Nuevo look premamá de Teresa Urquijo, nuevo look a comentar. La Semana Santa está en boca de todas las editoras de moda debido a la infinidad de estilismos que nos están mostrando tanto las celebridades como las influencers. O las socilaités, como la mujer de Almeida, que no ha dudado en asistir a distintas procesiones tanto en Málaga como en Madrid en los últimos días. Este Viernes Santo pasadas las 19.00 horas, Teresa Urquijo se ha desplazado hasta la Puerta del Príncipe del Palacio Real para acudir a la salida del Cristo de los Alabarderos. Y, por supuesto, con la vestimenta premamá más pija.

En los últimos días hemos estado atentas de los looks de Semana Santa con la intención de analizar las nuevas tendencias a la vista que nos presentan las más sabias de la moda. Teresa Urquijo es toda una referencia a sus 28 años, que de manera directa o indirecta nos ha dado lecciones de estilo en más de una ocasión. Desde cómo sacar partido a una pieza heredada (como su vestido de novia icónico) hasta los diseños bohemios o de estética étnica más fresquitos y perfectos para estos días. Porque aunque no tengamos una dosis diaria de sus outfits, siempre que descubrimos alguno de ellos se convierte en todo un tema a comentar. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de descubrir los últimos looks premamá de Teresa Urquijo, no hemos tenido ninguna duda en sumar otro de ellos a esta lista. Y ya adelantamos que es toda una inspiración para las futuras mamás que optan por la comodidad, pero sin perder el buen gusto.

El look premamá de Teresa Urquijo para una procesión en Madrid

Ante la amenaza de lluvia y el cambio de temperaturas, Teresa Urquijo ha sido la más inteligente en la elección de su estilismo. Esta vez, ha presumido de barriguita con blusa fluida y holgada en negro con motivos florales sutiles en tonos rojos y verdes, que ha combinado con pantalones de vestir de pernera recta al tono y mocasines planos perfecto para las mujeres elegantes o pijas. Para esquivar las ráfagas de aire, no se ha olvidado del abrigo atemporal de corte midi, así como de la bufanda decorada con una cenefa en tonos neutros.

Teresa Urquijo en la procesión del Santísimo Cristo de los Alabarderos. Gtres

Tras disfrutar de un día en Málaga junto con su marido, Almeida, Irene Urdangarin y Juan Urquijo, ha vuelto a Madrid dejándonos (de nuevo) un look premamá de lo más confortable, elegante y con un claro toque de su esencia.