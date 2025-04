Victoria Federica se escapa a Marbella en Semana Santa con top de péplum y vaqueros anchos juveniles

La Reina Sofía no ha sido la única monarca que se ha desplazado hasta Andalucía con el fin de disfrutar de la Semana Santa. Esta vez Victoria Federica no ha escogido la ciudad de Sevilla como su abuela, sino que ha sido Marbella para una cita de lo más emotiva y especial. Localización cercana a Málaga, donde Irene Urdangarin fue vista este Jueves Santo junto con su pareja, Juan Urquijo, Teresa Urquijo y Almeida. Este Viernes Santo, la monarca ha compartido con todos nosotros su asistencia en el Cristo de Amor, procesión en la que ha tenido el honor de dar el toque de campana para marcar el paso. Un contenido que ha publicado vía Instagram Stories en el que nosotras no hemos pasado por desapercibido su estilismo.

Victoria Federica ha comenzado la Semana Santa disfrutando del buen tiempo de Cádiz sin olvidarse de las esenciales en su maleta de viaje. Desde la camiseta de rayas marineras ponible con absolutamente todo hasta la sudadera de firma española ante la posibilidad de lluvias. Ahora, no ha dudado en recorrer unos quilómetros para estar presente en una de las procesiones que recorren las calles de Marbella junto con un estilismo correcto y adecuado al protocolo. Esta vez Victoria Federica no ha aparecido con su madre, la Infanta Elena, puesto que junto con su hermana menor han viajado a Abu Dabi para acompañar al Rey Emérito durante estos días. Por lo que, todo indica que este año no veremos a las hermanas de don Felipe VI disfrutando de la Semana Santa en nuestro país.

El look de Victoria Federica para asistir a una procesión en Marbella

Victoria Federica no ha podido escoger un look más adecuado para asistir a una procesión en Marbella. Según el protocolo de Jueves Santo, es aconsejable vestir de blanco con motivo de la pureza y la paz. Y así ha hecho la royal, quien se ha decantado por un top de péplum en dicha tonalidad de tirantes anchos y escote redondo que ha combinado con vaqueros de pernera ancha en oscuro, un contraste de lo más sabio dentro de las lecciones de moda. Asimismo, estamos hablando de un match que es funcional en varios ámbitos, ya sean más formales o informales, y combinable desde con zapatos de tacón hasta con mocasines o Adidas Samba (como seguramente habrá hecho Victoria Federica).

Victoria Federica en una procesión en Marbella este Jueves Santo. @vicmabor

Victoria Federica siempre apuesta por prendas básicas de fondo de armario que funcionan para cualquier ocasión o momento. Por lo que si no sabes cómo vestir el Viernes Santo, toma referencia de su look sobrio, pero actual, de esta Semana Santa.