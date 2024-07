El look de Xisca Perelló para apoyar a Rafa Nadal en París es el que nunca falla para los días más calurosos en la ciudad

Del diluvio universal de los primeros días, a la ola de calor de ayer en París. Pero ni así, Xisca Perelló falló en las pistas de Roland Garros para animar a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en su partido de dobles con un look en blanco de esos que no fallan en los días de más calor del año. El dobles español formado por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz superó (6-4, 6-7(2), 10-2) este martes a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof para acceder a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, una dupla inédita hasta la cita gala pero con calidad de sobra como para intimidar a los especialistas. Una jornada que se vio retrasada por la ola de calor en la ciudad francesa, esta tarde vuelven a jugar a las 19:00 horas, si las temperaturas no lo retrasan, y nosotras estaremos pendientes de un nuevo estilismo de Xisca Perelló.

Porque Xisca Perelló es fiel a su estilo de lujo silencioso, si el día de la inauguración la vimos mucho más elegante con una chaqueta de tweed blanca, en las gradas de Roland Garros la hemos visto sacar su lado más casual pero siempre derrochando esa elegancia tan propia. Aunque ayer, la ola de calor no lo ponía nada fácil ni en las gradas. Por eso la mujer de Rafa Nadal optó por un 'total look' en blanco con camiseta de tirantes de canalé, pantalones blancos que por lo que se puede apreciar en las fotografías era de lino, y se olvidó del sombrero para recoger su rizada melena.

El look de Xisca Perelló. Gtres

Un estilismo que le podemos copiar a Xisca Perelló para sobrellevar el calor sofocante que tenemos en buena parte de España, porque el blanco siempre es el color que no falla en verano.

El estilo de Xisca Perelló, de Mallorca al lujo silencioso

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal. La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla.