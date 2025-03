El look de Xisca Perelló en los Premios Fundación Nadal que van a amar las chicas más clásicas de Mallorca (y Madrid)

La Fundación Rafa Nadal ha celebrado este jueves 27 de marzo la tercera edición de sus premios dedicados al apoyo a entidades sin ánimo de lucro. Y nosotras nos hemos tenido que fijar en el estilismo de su mujer, Xisca Perelló, por que es el look perfecto para las chicas de Madrid y Mallorca más pijas en primavera. Porque si los pantalones blancos son un 'must' en su armario, la blusa blanca de estilo bohemio es todo un acierto. Eso sí, ella clásica en su vestimenta, no se ha apuntado a la tendencia 'tenniscore' y nos ha dejado un look elegante perfecto para ir a la oficina o a cualquier evento de primavera o Semana Santa.

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan clásicos como el que nos ha dejado en este acto de Rafa Nadal. La joven se mueve entre los básicos en tonos neutros y los 'little black dress' para crear looks frescos y juveniles, aunque con algunas pinceladas de lo más elegantes y a la última. Los looks de sport, sencillos y sin estridencias, son otra de las normas que siempre cumple a rajatabla.

El look más clásico de Xisca Perelló perfecto para una comunión

Xisca ha optado por lucir un total look en colores crema. Un estilismo ejecutivo, compuesto por un abrigo sastre, blazer recta con dos bolsillos de solapa laterales y pantalón wide leg con aberturas en la parte frontal del bajo que seguro que le quieren copiar las chicas más pijas de Madrid y Mallorca para cualquier evento de primavera, hasta para una comunión o un bautizo. Pero si algo nos ha llamado la atención del estilismo, es esta maravilla de bolso GO-14 MM de Louis Vuitton en marrón.

El look de Xisca Perelló. Gtres

Los estilismos de un único tono siguen siendo la apuesta predilecta de las asistentes a los desfiles de moda. ¿Las razones? Elegir un mismo tono para vestirse de pies a cabeza aporta armonía y el resultado es siempre elegante y atemporal. Y la mujer de Rafa Nadal nos lo ha dejado claro con su último estilismo.

rueba de que los looks monocolor siguen siendo los favoritos de las expertas en moda ha llegado con el street style de la semana de la moda de Nueva York. En este desfile a pie de calle, los estilismos de un solo tono, generalmente utilizando únicamente prendas lisas, sin estampados o detalles llamativos, han sido una de las grandes constantes.