La Reina Letizia reaparece tras la jura de Leonor con vestido midi gris de estilo wrap up con maxi botas de tacón negras

Tras el cumpleaños de la Princesa Leonor, Doña Letizia ha reaparecido este viernes tan grisáceo en Tudela para asistir a uno de sus compromisos oficiales, la 23ª edición del 'Festival de Cine Ópera Prima' en la ciudad de Tudela, donde se rinde homenaje al actor Carlos Saura y Fernando Méndez-Leite. Si bien para el cumpleaños privado de su hija, Doña Letizia apostaba por un vestido negro con joyas plata, un look muy clásico de fondo de armario que todas las amantes de la moda tienen muy presente para usarlo de cara a ocasiones especiales, durante el día de ayer, Doña Letizia llevaba una prenda muy en tendencia -y clásica- que se ha convertido en un imprescindible de cara a los días más fríos del año, como está siendo esta entrada de noviembre, la capa. Esta es una prenda muy versátil, cómoda y muy elegante que Doña Letizia y su hija Sofía llevaban, capa en tono camel con pelo para ella y en negra para Sofía, quien la combinó con unas bailarinas de terciopelo en el mismo tono de la capa. Para el día de hoy, una ocasión muy especial, el Festival de Cine en Tudela, la Reina Letizia ha apostado por un sencillo y elegante vestido grisáceo de la firma Cortana y, como toque final, y el centro de todas las miradas, unas maxi botas de tacón en cuero negro, las cuales no ha dejado indiferente a nadie.

El vestido en cuestión es un modelo muy elegante y sencillo de corte midi y confeccionado en tejido de lana, lo cual lo convierte en un vestido apto para las bajas temperaturas que estamos viviendo estos días. De estilo 'wrap up', es decir, entrecruzado en la parte izquierda, crea así un efecto que estiliza mucho la figura y deja entrever, aunque muy poco, el calzado. Para esta ocasión, unas botas muy altas en cuero negro, un modelo muy elegante y discreto que ha lucido con mucha elegancia y sofisticación. No es la primera vez que vemos a la Reina Letizia lucir este tipo de calzado, pues a finales del año pasado, durante una reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, Doña Letizia llevaba botas negras altas y vestido gris marengo, al que añadía un abrigo negro de corte masculino. Sin lugar a dudas, el look para el día de hoy es un acierto absoluto, ya que se trata de piezas de fondo de armario que podemos usar para ocasiones especiales.

La Reina Letizia con vestido gris y maxi botas GTRES

Felicita, vestido midi en lana virgen, de Cortana (880€)

Felicita Cortana

La Reina Letizia lucía espectacular con este vestido de Cortana.